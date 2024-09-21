Атака на склад боеприпасов в Краснодарском крае: очевидцы публикуют кадры "бавовны" (видео)

Ночью 21 сентября беспилотники ударили по главному составу артиллерийских боеприпасов РФ в поселке Каменный Тихорецкого района Краснодарского края. В городе звучит воздушная тревога, в небе со стороны состава боеприпасов виден столб дыма и слышны повторяющиеся взрывы.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Жители Тихорецка показали последствия удар БпЛА

Напомним, в РФ заявляют о массированной атаке беспилотников ночью против 21 сентября. В частности, в Краснодарском крае из-за атаки загорелись склады с боеприпасами.

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