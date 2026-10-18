Атака на склад Starlink и чужой дрон в небе: Литва созывает комиссию по нацбезопасности

Диверсия против Starlink и угроза с неба: в Литве срочно созывают совет безопасности из-за атак

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В Литве неизвестные пытались поджечь предприятие, где хранят оборудование для спутниковой связи Starlink.

Об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в Facebook.

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Синкявичюс на 19 октября созывает заседание Комиссии по национальной безопасности из-за вторжения неизвестного беспилотника в воздушное пространство Литвы и попытку поджога компании, хранящей оборудование Starlink.

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Так, утром над Литвой пролетел неизвестный беспилотник. Синкявичюс заявил, что власти должны выяснить, был ли этот полет диверсией.

«Необходимо выяснить, откуда прилетел дрон, где его впервые зафиксировали радары. Важны также выводы служб после исследования обломков. Также мы рассмотрим вопрос о предоставлении службам дополнительных полномочий для нейтрализации дронов», — сообщил глава литовского правительства.

Кроме того, ночью в Литве произошел еще один инцидент — попытка поджога литовского предприятия, на котором хранится оборудование связи Starlink.

«Власть ранее предупреждала это предприятие о возможных нападениях, мерах безопасности было усилено, поэтому покушение оказалось неудачным. Наши службы очень внимательно следят за деятельностью враждебных государств и принимают меры по защите людей и их имущества», — добавил премьер Литвы.

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Ранее сообщалось, что Литва после прорыва вооруженных мужчин из Беларуси отправляет войска к границам России.

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