Атака на склад в Тверской области РФ: эксперт объяснил, какое влияние будет иметь удар

Удары на большое расстояние противник перехватывает гораздо меньше, чем удары на короткую дистанцию.

Ранее ВСУ атаковали состав боеприпасов в Тверской области РФ. Это событие повлияет на разрешение партнеров по применению дальнобойного оружия по территории государства-агрессора.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната", заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах.

"Такой длинный удар на такое большое расстояние, фактически 600 километров, при чем не самым технологичным оружием, хотя достаточно технологично. Я имею в виду беспилотные системы. Он показал, что там уничтожено серьезное количество боеприпасов, при чем таких боеприпасов, которые доставляли нам наибольшую угрозу и вред", – говорит он.

Аналитики считают, что удары на большое расстояние, как правило, имеют наибольшую эффективность и противник перехватывает их гораздо меньше, чем удары на короткую дистанцию. По мнению Рыженко, такая атака хорошо демонстрирует партнерам, как украинские военные могут влиять на противника, лишают его боевой мощи, возможности вести операции даже таким оружием.

"Если нам дадут разрешение использования оружия по таким объектам более технологичным, таким как крылатые ракеты, то противник просто будет поставлен под дилеммой, что боевые действия он не может вести и выполнять задачи военными способами он также будет неспособен", – отмечает эксперт.

Скорее всего, добавляет он, они сами понимают это. Но, опять же, визуально это очень положительный момент на пути к тому, чтобы мы добились результата в получении разрешения.

Напомним, россияне заявили об атаке беспилотниками в городе Торопец Тверской области. Под ударом оказался 107 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Начавшаяся детонация боеприпасов и взрывы были столь мощными, что сейсмические датчики зафиксировали подземные толчки (землетрясения).

Читайте также: