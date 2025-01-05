Атака на Таганрог длилась более 2 часов: есть попадание по военному аэродрому рядом — обозреватель

Атака дронов на русский Таганрог продолжалась более 2 часов. Раздалось более 30 взрывов.

Об этом сообщает обозреватель Петр Андрющенко в сообщении в соцсетях.

Основной результат на земле зафиксирован в селе Новобессергеновка Неклиновского района Таганрога рядом с военным аэродромом. Здесь массовое падение обломков.

Также источники сообщают о попадании по военному аэродрому рядом

"Из-за точной и кроткой для населения работы российской ПВО было повреждено имущество местных жителей: выбиты окна, повреждены крыши и стены жилых домов, а также пострадали автомобили", — говорится в сообщении.

Также читайте Ситуация в Торецке очень напряженная и хаотическая – Deep State

Ранее стало известно, что вблизи базы Северного флота России произошло два взрыва.

Читайте также: