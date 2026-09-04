Атака на украинские Ан-124 в Германии: СМИ раскрыли подробности расследования

Атака на украинские Ан-124: что выяснило следствие в Германии / © Associated Press

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В Германии следователи полагают, что атака дронов в аэропорту Лейпцига могла быть попыткой взорвать один или несколько украинских транспортных самолетов «Антонов».

Об этом сообщило издание Der Spiegel, журналисты которого воссоздали ход расследования и решение немецкого правительства публично обвинили Москву.

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Дрон со взрывчаткой оказался рядом с украинским самолетом

Вечером 4 августа вблизи Курсдорфа — заброшенного села, расположенного между двумя взлетно-посадочными полосами аэропорта, — раздался взрыв. Вскоре камеры наблюдения зафиксировали беспилотник, летевший в сторону стоянки украинских транспортных самолетов.

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Дрон приблизился к одному из «Антоновов», после чего упал неподалеку от самолета. Позже рядом обнаружили самодельное взрывное устройство с пластиковым взрывчатым веществом Semtex.

По оценке следователей, в случае успешной детонации устройство могло привести к возгоранию топлива в крыле самолета. Однако взрывчатка не сработала. Как свидетельствуют материалы расследования, причиной могла стать неисправность детонатора. На самом дроне были установлены камера, аккумулятор и Wi-Fi-роутер.

Впоследствии выяснилось, что дело не ограничилось одним беспилотником. Через десять дней примерно в пяти километрах от аэропорта нашли ещё один повреждённый дрон. На нём обнаружили следы гексогена, а среди оборудования — маршрутизатор и мобильные сетевые карты.

Еще одну находку правоохранители обнаружили в лесу недалеко от Курсдорфа. Там остались следы взрыва и пожара, была установлена антенна, а среди обломков обнаружили технические компоненты. Следователи предполагают, что они могли принадлежать третьему беспилотнику.

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Как следствие вышло на российский след

В ходе экспертиз правоохранителям удалось получить ряд зацепок. В частности, SIM-карты из оборудования беспилотников удалось отследить до мест продажи, а на вещественных доказательствах обнаружили ДНК.

В результате следствие установило как минимум двух возможных участников операции. Один из них, по информации Der Spiegel, мог иметь связи с российскими разведывательными структурами. Его также связывают с поджогом магазина хозяйственных товаров в польском городе Лодзь в июле 2024 года.

Другой фигурант, как полагают, перед событиями в Лейпциге прибыл в Германию из Стамбула, а затем отправился в Сербию. По данным западных спецслужб, российские разведывательные структуры используют эту балканскую страну для вербовки и подготовки людей, которых могут привлекать к диверсиям в Европе.

Важным для Берлина стал и сигнал от иностранной разведки. В первой половине августа Германия получила информацию о возможной связи нескольких лиц, причастных к атаке, с российскими спецслужбами. Инсайдеры Der Spiegel отметили, что именно эти данные «изменили правила игры».

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По мнению немецких экспертов, на причастность государственного субъекта также указывали тип взрывчатки, конструкция беспилотников и способ их управления.

В Сербии задержали мужчин с взрывчаткой и деталями дрона

Следствие также выясняет, связаны ли события в аэропорту Лейпцига с инцидентом, произошедшим несколькими месяцами ранее в Сербии.

Вечером 11 июня вблизи города Суботица, недалеко от венгерской границы, сербские правоохранители остановили автомобили Peugeot и Volvo, которые по отдельности двигались в сторону Евросоюза.

За рулем Peugeot находился Данило Б., который представился гражданином Сербии и России. При досмотре автомобиля силовики обнаружили детали модифицированного беспилотника.

Второй автомобиль вел гражданин Сербии Слободан Д. В тайнике внутри Volvo правоохранители обнаружили две банки со взрывчаткой. Кроме того, были изъяты наличные деньги и передатчики для управления дронами. Оба водителя были задержаны.

Как пишет Der Spiegel, внимание следователей привлекло сходство методов, использованных в Сербии и во время нападения в Лейпциге. Сейчас они выясняют, могли ли Данило Б. и Слободан Д. быть связаны с одним из фигурантов расследования инцидента в аэропорту.

Почему аэропорт Лейпцига имеет особое значение

Аэропорт Лейпцига является важным логистическим узлом для Бундесвера и НАТО. Через него перевозят военные грузы, в том числе боеприпасы, бронетранспортеры и вертолеты. Для таких перевозок используются и крупные украинские транспортные самолеты.

Последняя операция Бундесвера через этот аэропорт перед атакой состоялась 29 июля — за несколько дней до появления дронов.

Стратегическое значение Лейпцига учтено и в оборонном планировании НАТО. Аэропорт относится к объектам, защита которых имеет особое значение в случае кризисной ситуации.

Поэтому об обнаружении беспилотника уже на следующее утро доложили верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу. В его штабе, по данным издания, не склонны считать выбор этого объекта случайным.

Берлин изменил подход к российским гибридным атакам

После инцидента представители немецких спецслужб и правительственных ведомств в течение нескольких недель анализировали собранные данные. Канцлер Фридрих Мерц регулярно получал информацию о ходе дела даже во время летнего отпуска.

В то же время в правительстве велись споры о том, когда именно следует публично назвать Россию ответственной. В конце концов Берлин решил не дожидаться завершения всех следственных процедур.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ещё до официального обвинения Москвы заявил, что виновные в гибридных атаках должны ответить за свои действия.

«Федеральное правительство накажет виновных в гибридных атаках. Они за это заплатят», — заявил Мерц.

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что правительство возлагает на Россию ответственность за гибридную атаку 4 августа. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль также заявил об открытой враждебности российского руководства по отношению к Германии.

Der Spiegel обращает внимание на оперативность такой реакции. Ранее Берлин гораздо дольше воздерживался от прямых обвинений. После кибератаки на Бундестаг в 2015 году, например, прошло пять лет, прежде чем немецкие власти публично заявили об ответственности России.

В настоящее время в правительстве, по информации издания, предполагают, что события в Лейпциге могут быть не единичным случаем, а частью новой волны гибридных операций.

Германия усиливает давление на Россию и поддержку Украины

В ответ Берлин готовит ряд мер. Среди них — ужесточение контроля за въездом граждан России, дальнейшие санкции и борьба с российским теневым флотом.

Также должно прекратить работу генеральное консульство России в Бонне. Кроме того, планируется закрыть «Русский дом» в Берлине и расторгнуть с ним договор.

Одновременно Германия намерена увеличить поддержку Украины. По информации Der Spiegel, уже в сентябре Киев должен получить тысячи ударных беспилотников и ракет «земля — воздух» для IRIS-T.

Кроме того, правительство рассматривает возможность углубления сотрудничества в области разведки между Берлином и Киевом. Среди возможных направлений — помощь Украине в сборе координат целей для нанесения ответных ударов.

Планируется также изменить полномочия собственных спецслужб. Осенью Бундестаг, как ожидается, рассмотрит законодательные поправки, которые предоставят немецкой разведке более широкие полномочия для активного противодействия угрозам.

В частности, речь идет о возможности проникать в ИТ-системы противника, удалять похищенную информацию и вмешиваться в цепочки поставок. В особо опасных обстоятельствах новые правила также могут позволить саботировать работу определенных объектов, например предприятий по производству беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, чтоГерманияготовит комплекс мер в ответ на диверсию с использованием дронов в аэропорту Лейпциг-Галле, за которой, как считают в Берлине, стоит Москва. Важное место в этих планах отводится поддержке Сил обороны Украины. В частности, немецкое правительство намерено значительно усилить военную и информационную помощь Киеву.

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