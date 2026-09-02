Атака на украинский самолет в Лейпциге: немецкие следователи вышли на двух подозреваемых

Немецкая полиция / © Associated Press

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Немецкие следователи установили личности двух мужчин, которых считают причастными к спланированной диверсии против украинского транспортного самолета в аэропорту Лейпциг/Галле. Один из подозреваемых является уроженцем России и имеет латвийский паспорт, второй родом из Беларуси и имеет российский паспорт.

Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное расследование, проведенное совместно с NDR и WDR.

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По данным журналистов, следователи убеждены, что установили личности двух подозреваемых, которые могут быть причастны к подготовке атаки с использованием дронов 4 августа. Речь идет о мужчинах, которые, по версии следствия, выполняли различные роли в этой операции.

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По информации Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, первый подозреваемый — уроженец России с латвийским паспортом — мог выполнять роль логиста и инструктора во время подготовки диверсии. По данным следователей, он имеет связи с российскими спецслужбами.

Судя по всему, в конце июля мужчина прибыл в Германию через берлинский аэропорт BER. Оттуда он направился в сторону Лейпцига на арендованном автомобиле. При этом уже за два дня до запланированного нападения подозреваемый покинул Германию, вновь воспользовавшись авиарейсом через BER.

Следователи полагают, что его поездка могла быть связана с подготовкой операции в районе аэропорта Лейпциг/Галле.

Подозреваемого нашли по ДНК

На второго мужчину правоохранители вышли благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте подготовки нападения.

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Генетический материал обнаружили, в частности, на одном из дронов, на внутренней стороне консервной банки со взрывчаткой, а также на антенне, установленной на дереве недалеко от аэропорта. По версии следствия, эта антенна могла использоваться для усиления сигнала беспилотников, которыми управляли через мобильную сеть.

Сравнение обнаруженных следов с европейскими базами данных позволило выявить совпадения в Литве и Финляндии. В результате правоохранители вышли на гражданина Беларуси, который ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов в разных странах в связи с другими преступлениями.

По данным Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, у мужчины также есть российский паспорт. В Германию он прибыл по итальянской туристической визе, которая, по информации властей, была выдана в конце апреля в итальянском дипломатическом представительстве в Минске.

Российский след

О возможной причастности России к нападению ранее заявил федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт. По его словам, попытка теракта была тщательно спланирована и осуществлена профессионально.

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Министр подчеркнул, что операция требовала «высокого уровня технической экспертизы и значительных организационных усилий». По словам Добриндта, в способе подготовки и проведения атаки прослеживается «знакомый почерк гибридных российских операций в Европе».

Имеющиеся данные, по его словам, указывают «на причастность лиц, действовавших по поручению российских государственных органов». Добриндт назвал возможных исполнителей «агентами низкого уровня».

В то же время глава немецкого МВД не назвал имена подозреваемых и не раскрыл всех подробностей, на которых основана версия о возможной координации операции российскими спецслужбами. Он объяснил это необходимостью обеспечить «максимальный уровень защиты информации», поскольку расследование продолжается.

Новые подробности атаки

Параллельно с этим немецкие следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Эксперты Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) предполагают, что во время неудачной атаки могло быть задействовано больше беспилотников, чем считалось ранее.

На данный момент полностью или частично обнаружены три дрона. По версии следствия, беспилотники могли быть частью спланированной операции, направленной против украинского транспортного самолета.

Инцидент произошел 4 августа вблизи аэропорта Лейпциг/Галле. По оценке немецких правоохранительных органов, атака могла создать серьезную угрозу для авиационного движения и привести к гораздо более тяжелым последствиям.

Будут ли наказаны виновные?

Как сообщалось, генеральный прокурор Германии ведет расследование в отношении двух подозреваемых. При этом следователи пока скептически оценивают возможность их задержания и привлечения к ответственности.

Подобные трудности уже возникали в Германии в ходе расследования других атак, которые связывали с российскими спецслужбами. В частности, после кибератаки на Бундестаг в 2015 году немецким правоохранительным органам не удалось задержать подозреваемых, поскольку они больше не приезжали в Европу.

Москва отрицает причастность

Россия отрицает любую ответственность за инцидент в Лейпциге. В посольстве РФ в Берлине назвали событие «наспех состряпанной провокацией» и заявили о «новой волне антироссийской истерии в Германии».

В то же время немецкие власти продолжают расследование, а установление личностей двух предполагаемых исполнителей, по данным Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, стало важным шагом в выяснении обстоятельств подготовки нападения и возможных организаторов диверсии.

Напомним, правительство Германии официально возложило на Кремль ответственность за августовскую попытку атаки с использованием беспилотников с взрывчаткой. В ответ Берлин объявил о введении масштабного комплекса дипломатических и внутренних санкций.

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