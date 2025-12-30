Атака на Валдай выглядит странно: Уитакер об ударе по даче Путина

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер / © Associated Press

В Вашингтоне скептически относятся к заявлениям Кремля о том, что Украина якобы пыталась атаковать дронами резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business.

«Неуместный» момент для удара

Уитакер подчеркнул, что разведка США и союзников еще проверяет информацию, действительно ли атака имела место. Однако логика событий, по его мнению, говорит о другом.

«Мне кажется немного неуместным быть так близко к мирному соглашению — а Украина действительно хочет заключить мирное соглашение — и потом делать что-то, что может быть расценено как опрометчивое или неконструктивное», — отметил посол.

В то же время дипломат напомнил, что агрессия продолжается со стороны России.

«Украина получает удары дронов и ракет по своей столице каждую ночь. И все, что они могут делать — это отбиваться», — добавил Уитакер.

Соглашение готово на 95%

Комментируя переговоры, Уитакер озвучил очень оптимистичные цифры. По его словам, стороны значительно сблизили позиции.

«Мы слышим, что соглашение готово на 90–95%. Это фантастика. Единственный человек, который мог посадить обе стороны за стол и, что самое важное, удержать их там — президент Трамп», — заявил он.

Главные препятствия

По словам посла, вопросы гарантий безопасности — как от «коалиции желающих», так и от США — уже фактически решены. Камнем преткновения остаются территориальные вопросы:

Где именно пройдет линия разграничения?

На какое расстояние должны отойти войска?

Кто будет контролировать соблюдение режима тишины?

«Это очень сложно и требует детализации… Если мы получим мирное соглашение, которое продержится всего несколько дней — это вообще не соглашение», — подытожил Уитакер.

Напомним, информацию о якобы массированной атаке украинских дронов на резиденцию Путина на Валдае подвергли сомнению не только аналитики, но и непосредственные очевидцы. Жители ближайшего к резиденции города заявили, что не заметили никаких признаков боевых действий в ночь на 29 декабря.