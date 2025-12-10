Атака на Воронеж и Белгород: в российских городах проблемы со светом

Атака на Россию / © ТСН.ua

Вечером в среду, 10 декабря, в приграничных с Украиной российских областных центрах раздавались взрывы. Сообщается о ракетно-дроновой атаке, в результате которой возникли перебои с электроснабжением.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

В Воронежской области РФ объявили об опасности удара ракетами и беспилотниками. Через несколько минут после объявленной тревоги местные жители услышали взрыв, после чего в отдельных районах города начались перебои со светом и водой.

При этом россияне сообщают, якобы сбили аж 17 ракет.

Губернатор региона Александр Гусев позже сообщил об одной сбитой ракете на подлете к городу, обломки которой повредили несколько многоэтажек в одном из районов Воронежа.

К месту происшествия прибыли автобусы для эвакуации жителей. В одном из домов якобы обвалилась лестничная клетка.

Улицу перекрыли, подъезд к поврежденным домам запрещен.

Также сообщается о пожаре в неназванном «административном здании».

«Кроме того, из-за повреждения линии электропередач наблюдаются перебои в электроснабжении нескольких улиц. Также обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения. В ряде многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких домах в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя», — написал губернатор Воронежской области в соцсетях.

В городе Белгороде сообщают об очередном «прилете» по местной ТЭЦ.

Местные власти традиционно сообщают о падении «обломков» беспилотника, которые привели к повреждению частного дома и двух автомобилей.

Очевидцы утверждают, что произошла вспышка в районе Белгородской ТЭЦ, после чего исчез свет в близлежащих домах.

Об атаке беспилотников сообщали также на Курщине. В частности, речь шла о сбитом БпЛА возле города Железногорска.

Напомним, сегодня, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, который принадлежит к «теневому флоту» РФ.