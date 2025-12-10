- Дата публикации
Атака на Воронеж и Белгород: в российских городах проблемы со светом
Российские власти сообщают о ракетных ударах и атаке дронов на города возле границы с Украиной.
Вечером в среду, 10 декабря, в приграничных с Украиной российских областных центрах раздавались взрывы. Сообщается о ракетно-дроновой атаке, в результате которой возникли перебои с электроснабжением.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
В Воронежской области РФ объявили об опасности удара ракетами и беспилотниками. Через несколько минут после объявленной тревоги местные жители услышали взрыв, после чего в отдельных районах города начались перебои со светом и водой.
При этом россияне сообщают, якобы сбили аж 17 ракет.
Губернатор региона Александр Гусев позже сообщил об одной сбитой ракете на подлете к городу, обломки которой повредили несколько многоэтажек в одном из районов Воронежа.
К месту происшествия прибыли автобусы для эвакуации жителей. В одном из домов якобы обвалилась лестничная клетка.
Улицу перекрыли, подъезд к поврежденным домам запрещен.
Также сообщается о пожаре в неназванном «административном здании».
«Кроме того, из-за повреждения линии электропередач наблюдаются перебои в электроснабжении нескольких улиц. Также обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения. В ряде многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких домах в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя», — написал губернатор Воронежской области в соцсетях.
В городе Белгороде сообщают об очередном «прилете» по местной ТЭЦ.
Местные власти традиционно сообщают о падении «обломков» беспилотника, которые привели к повреждению частного дома и двух автомобилей.
Очевидцы утверждают, что произошла вспышка в районе Белгородской ТЭЦ, после чего исчез свет в близлежащих домах.
Об атаке беспилотников сообщали также на Курщине. В частности, речь шла о сбитом БпЛА возле города Железногорска.
Напомним, сегодня, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, который принадлежит к «теневому флоту» РФ.