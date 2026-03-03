- Дата публикации
Атака на ядерный объект Ирана: МАГАТЭ раскрыло детали
Иранский завод обогащения урана был поврежден в результате ударов США и Израиля.
Входные здания иранского завода по обогащению урана в Натанге получили определенные повреждения в результате недавних ударов.
Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
«На основе последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить некоторые недавние повреждения входных зданий подземного завода по обогащению топлива в Иране», — говорится в сообщении.
Отмечается, что никаких дополнительных на самом ядерном объекте не обнаружено. Радиологических последствий также не обнаружено.
По данным МАГАТЭ, подземный ядерный объект был «серьезно поврежден» во время атаки в июне 2025-го.
Война США против Ирана: цель ударов
Американский спецпосланник Стив Виткофф рассказал о переговорах с Тегераном во время переговоров в начале этого года. Представители Ирана заявили, что имеют достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб, и хвастались наличием «неотъемлемого права» на обогащение ядерного топлива.
Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что цель ударов заключалась в том, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Ведь они могли бы держать весь мир в заложниках. По его словам, тяжелые удары США по Ирану еще впереди, а новая фаза будет еще более жесткой.
Отметим, что президент Дональд Трамп в день начала совместной операции Израиля и США, 28 февраля, заявил, что целью ударов является свержение режима в стране. Деятельность Тегерана, подчеркнул он, напрямую угрожает «США, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам во всем мире».