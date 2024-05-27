Атака на заправочную станцию в Орловской области: СМИ назвали, кто за этим стоит (фото)

Топливно-заправочную станцию в Орловской области России в ночь на 27 мая атаковали беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника из Сил безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее россияне заявили, что в ночь на 27 мая беспилотники "упали" на территории Ливенской нефтебазы в Орловской области.

В то же время, губернатор Андрей Кличков писал, что во время "массированной атаки" на Орловскую область произошло "падение БпЛА" на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. Там была повреждена часть фасада административного здания.

"Собеседник подтвердил, что это работа дронов ГУР. Последствия атаки уточняются", — отметили в LIGA.net.

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Атака дронами на топливно-заправочную станцию в Орловской области/Фото: российские телеграм-каналы

Атака дронами на топливно-заправочную станцию в Орловской области/Фото: российские телеграм-каналы

Атака дронами на топливно-заправочную станцию в Орловской области/Фото: российские телеграм-каналы

Атака дронами на топливно-заправочную станцию в Орловской области/Фото: российские телеграм-каналы

Атака дронами на топливно-заправочную станцию в Орловской области/Фото: российские телеграм-каналы

К слову, "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в ГУР также сообщила, что дрон ГУР атаковал российскую РЛС дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области.

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