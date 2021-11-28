Атака "Омикрона": Израиль на две недели закроет границы для всех иностранцев

Атака "Омикрона": Израиль на две недели закроет границы для всех иностранцев

Ранее в Израиле выявили одного пациента с "Омикроном".

Правительство Израиля приняло решение временно закрыть въезд в страну для всех иностранцев, чтобы сдержать распространение нового штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на израильские СМИ.

Ожидается, что решение окончательно будет утверждено в воскресенье и вступит в силу в ночь на 29 ноября. Запрет на въезд будет действовать две недели.

Израиль стал первой в мире страной, закрывшей границы из-за нового штамма.

Ранее в Израиле выявили одного пациента с "Омикроном". Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку.

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Премьер страны Нафтали Беннет решил ввести более строгие правила для тестирования и самоизоляции прибывающих на родину из-за рубежа израильтян. Жителям Израиля пока, за некоторыми исключениями, будет запрещено посещать десятки африканских стран, где, по мнению властей Израиля, активно распространяется новый вид коронавируса.

Правительство ввело и некоторые дополнительные ограничения на массовые мероприятия в стране. Они коснутся невакцинированных жителей.

А израильским спецслужбам вновь разрешат отслеживать данные, передаваемые мобильными телефонами граждан, чтобы определять, кто контактировал с заразившимися коронавирусом людьми.

Отметим, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон" как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был обнаружен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается

Напомним:

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