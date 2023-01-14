"Атака" пингвинами станции "Академик Вернадский": ученые объяснили, почему увеличилась популяция (фото)

В этом году украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" оказалась в "осаде" огромного количества пингвинов.

Колония пингвинов, поселившаяся вблизи украинской станции " Академик Вернадский " в Антарктиде, значительно увеличилась. Национальный антарктический центр говорит, что причина роста популяции птиц у станции естественна.

Сотрудники станции также подчеркнули, что информация о рытье защитных рвов в снегу от пингвинов была действительно шуткой.

Они объяснили, что на станции теплая, но снежная зима, поэтому было много снега.

"И мы тропу к пирсу, которым мы пользуемся во время морских исследований, должны прочищать, чтобы было удобно подходить на лодке, и выполнять морскую программу биологических исследований", — рассказали ученые.

Так, раньше пингвины на эту часть материка заходили изредка. Ученые объяснили, что же изменилось.

До 2007 года субантарктические пингвины, которых сейчас чаще всего можно увидеть на фото возле станции, вообще не гнездились возле "Академика Вернадского". Главной причиной этого ученые считают позднее расмерзание вод вокруг острова Галиндез, где расположена станция. Морозы, зарегистрированные в этой местности, доходили до отметки -20 С⁰ и ниже. Из-за наличия льда пингвины не могли эффективно охотиться и выбирали территории севернее, где лед не застаивался.

Фото: Национальный антарктический научный центр

В связи с потеплением в районе Западного побережья Антарктического полуострова субантарктические пингвины хлынули на юг.

Первые их гнезда появились в 2007 году на мысе Марина-Пойнт вблизи станции. С 2011-го по 2022 год количество гнезд субантарктических пингвинов на острове возле "Академика Вернадского". выросла более чем в 6 раз (220 гнезд 2011 г. по сравнению с 1434 гнездами 2022 г.) А 2020 год стал рекордным – почти 1800 гнезд.

В прошлом году из-за большой снежности весной (когда места гнездования в низовьях стали непригодными) и ростом своей же численности пингвины стали "скалолазами". Они поселились на некогда недостижимых для них скалах в районе Пингвин-Пойнта, а также на куполе Говорухи – доминирующей возвышенности острова. Так эти птицы существенно расширили ареал собственного обитания. Такая же ситуация и в этом году.

С увеличением количества пингвинов природа на острове Галиндез начала стремительно меняться.

Фото: Сергей Глотов

Фото: Сергей Глотов

"Экспансия миловидных созданий приводит к накоплению значительных количеств помета, что выжигает разнообразную до того растительность и приводит к ее обеднению. Однако, если опять температуры будут падать, органика, которую оставили пингвины, постепенно разложится и даст жизнь новой, еще более разнообразной группировке", — объясняет Антарктический центр.

Большое количество птиц около станции доставляет определенные неудобства полярникам.

"Конечно, полярники любят всех представителей антарктической природы. Но иногда жалуются, что при таком количестве пингвинов-соседей испытываешь ощущение, будто живешь на птицефабрике — и по запахам, и по звукам".

Изменение количества популяции субантарктических пингвинов сейчас является одной из немногих четко задокументированных реакций природы на последние изменения климата в регионе. Поэтому этот вопрос находится в эпицентре внимания украинских ученых.

Напомним, недавно полярники из "Академика Вернадского" опубликовали в соцсети шутливое сообщение о том, что пингвины "атакуют" станцию.

Читайте также: