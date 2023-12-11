Атака по аэродрому в Курске: ликвидирован один из руководителей авиаполка (фото)

Ликвидированный был заместителем командира 14 истребительного авиаполка по военно-политической работе.

В результате сентябрьской атаки беспилотниками по аэродрому в Курской области возле села Халино был ликвидирован российский подполковник Александр Галь, принимавший участие в войне против Украины.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, известный как "Штирлиц".

"Успешно демобилизован: подполковник Галь Александр, заместитель командира 14-го истребительного авиационного полка по военно-политической работе. 24 сентября при атаке БПЛА на аэродром Курск – Восточный, Халино", – говорится в заявлении украинского офицера.

В то же время донецкий блогер Necro Mancer написал в Сети, что российский подполковник "на аэродроме в Халино потыкал палочкой БПЛА и умер".

Российский подполковник Александр Галь/Коллаж

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Александр Галь – биография

Александр Галь родился 1 января 1975 года в поселке Солнцево Курской области. Во время службы в армии был механиком советского истребителя МиГ-23. Окончил Армавирское высшее военное краснознаменное училище летчиков. После учебы участвовал в российских операциях в Сирии.

Галь также принимал участие в войне против Украины с первого дня полномасштабного вторжения РФ. Подполковник совершил более 60 боевых вылетов.

Атака по Курскому аэродрому 24 сентября

Напомним, 24 сентября в аэродроме Халино в Курской области раздались взрывы и сообщалось о попадании беспилотников.

Источники в ГУР сообщали, что в результате атаки было уничтожено руководство 14 гвардейского истребительного авиаполка РФ им. Жданова.

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