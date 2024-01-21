Атака по Ил-22 над Азовским морем: ВСУ "задвухсотили" командира судна

Во время атаки на российский Ил-22 над Азовским морем командир судна майор Климов Виктор получил осколочные ранения и по дороге в Анапу "задвоился".

Об этом пишет телеграмма-канал Крымский ветер, это подтверждают в России.

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По сообщениям пропагандистов, подбитый самолет окупантов смог долететь до аэродрома, но не все из экипажа выжили. Командир бомбардировщика скончался в воздухе черех получения ранения. Самолет усадил второй пилот.

Напомним, 14 января появилась информация о сбитии самолета-разведчика РФ А-50 и подведении Ил-22М над Азовским морем. Впоследствии в ВСУ подтвердили уничтожение российских самолетов. По данным украинского журналиста, на российских самолетах А-50 и Ил-22М11 находились не менее 25 военных. По меньшей мере, двое из них — в звании "полковник".

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