Атака по Курской АЭС: в украинской СНБО опровергли заявления россиян

В Украине подчеркнули, что никто не бил по АЭС и что в этом нет никакой целесообразности.

Информация от россиян о якобы ударе по Курской АЭС из систем HIMARS является ложью.

Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко написал в Сети.

Коваленко подчеркнул, что россияне "вбросили" лживую информацию об ударе по Курской АЭС с HIMARS.

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"Конечно, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далеко", — объяснил руководитель ЦПД.

Он подчеркнул, что этот взрыв ничего общего с атакой на Курскую АЭС не имеет.

Заметим, в российских телеграм-каналах распространяются заявления о том, что якобы четыре ракеты и дрон пытались 3 октября атаковать Курскую АЭС. Утверждается о сбитой цели, упавшей за 5 км от станции.

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