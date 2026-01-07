ТСН в социальных сетях

Атака РФ на Днепр и желание Трампа получить Гренландию: главные новости ночи 7 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 января 2026 года:

  • Россия атаковала жилые дома и учебные заведения в Днепре: ранены, среди них дети Читать далее –>

  • Россияне ударили КАБом в Запорожье: ранены четыре человека, среди них дети Читать далее –>

  • Reuters: Трамп снова заговорил о «приобретении» Гренландии — в Белом доме не исключили военный вариант Читать далее –>

  • В Турции убеждены, что завершение войны в Украине и крепкий мир уже близко Читать далее –>

  • Путин приказал резко повысить налоги в 2026 году: в РФ признают стагнацию экономики Читать далее –>

