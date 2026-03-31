Атака РФ на Украину задела соседнюю страну: детали инцидента

Российские дроны типа «Шахед» / © ТСН

Дрон типа «Шахед» залетел в воздушное пространство Молдовы со стороны Одесской области. Армия соседней страны отслеживала объект более получаса, из-за чего были введены временные ограничения на полеты.

Об этом сообщил официальный канал проверки информации правительства Республики Молдова.

«Служба воздушных операций Национальной армии зафиксировала в 21:29 несанкционированный пролет воздушного пространства Республики Молдова беспилотным летательным аппаратом типа „Шахед“, — указано в заявлении.

Согласно данным систем воздушного мониторинга, беспилотник пересек государственную границу, двигаясь из района населенного пункта Комаровка на Одесчине в направлении молдавского села Шипка. Эту информацию подтвердила и украинская сторона.

Полет дрона отслеживали над территорией Молдовы — его фиксировали над несколькими населенными пунктами, в частности над Дубоссарами и Оргеевом, в направлении севера.

Из соображений безопасности полетов Авиационная администрация временно ввела ограничения на использование воздушного пространства в северной части страны — они действовали в течение 15 мин.

Наблюдение за траекторией продолжалось до 22:03, когда беспилотник исчез с радаров вблизи населенного пункта Клишова в Оргиевском районе.

В 22:18 воздушное пространство Молдовы было вновь открыто.

Системы контроля воздушного пространства Национальной армии дальше осуществляют мониторинг ситуации.

Напомним, в ночь на 31 марта российские дроны атаковали Одессу, зафиксировано попадание в девятиэтажку в Киевском районе. Удар пришелся на балкон третьего этажа, повреждены фасад и остекление со второго по четвертый этажи. Спасатели ликвидировали пожар, возникший на месте. Известно об одном пострадавшем: 50-летний мужчина получил резаную рану предплечья.

Российские беспилотники в Молдове

Заметим, российские дроны далеко не впервые залетают в Молдову. Так, вблизи молдавского поселка Тудора, в 500 м от границы с Украиной, 17 марта обнаружили обломки дрона с активным боевым зарядом. На месте происшествия работали взрывотехники, которые после эвакуации местных жителей провели контролируемый подрыв находки. Хотя официально происхождение аппарата не называли, на обнародованных правительством фото зафиксированы фрагменты, характерные для российских модификаций дронов типа «Шахед».