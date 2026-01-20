Атака РФ по Украине повлияла и на Польшу: что случилось

Аэропорт в польском Жешуве / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Из-за масштабной российской атаки по Украине 20 января польские власти временно приостановили работу аэропортов в Жешуве и Люблине. Это решение было принято для обеспечения свободы действий военной авиации Польши и союзников.

Об этом заявило Польское агентство воздушного транспорта, сообщает RMF FM.

Утром 20 января Россия осуществила комбинированную атаку дронами и ракетами по территории Украины. В пресс-службе Вооруженных сил Польши заверили, что нарушений польского воздушного пространства не зафиксировали, а все мероприятия имели плановый характер.

«В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации, аэропорты в Жешуве и Люблине приостановили авиационные операции», — сообщило утром Польское агентство воздушного транспорта.

Впоследствии стало известно, что к 8:00 оба аэропорта возобновили работу в штатном режиме.

Что известно об атаке на Украину 20 января?

В ночь на 20 января Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив десятки ракет различных типов и 339 дронов. Есть сбитые цели, но не обошлось и без «прилетов». Больше всего пострадал Киев: на Левом берегу из-за повреждения энергоинфраструктуры 5635 многоэтажек остались без тепла, возникли критические проблемы с водой и светом. В Киевской области погиб 50-летний мужчина. В Днепре повреждены котельная и предприятие. Попадания зафиксированы и в Ровенской области, в Запорожье, в Одесской, Винницкой и Полтавской областях: повреждены объекты критической инфрастуктуры, жилые дома и авто. Атака привела к аварийным отключениям света в ряде регионов. Президент Владимир Зеленский отметил важность ПВО и анонсировал энергетический селектор для стабилизации ситуации.