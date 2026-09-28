Атака РФ: в Польше подняли авиацию и включили сирены — что известно

Польша / © Unsplash

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Польские военные подняли в воздух авиацию из-за российских ударов по западным областям Украины.

Об этом 28 сентября сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

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«Из-за ударов Российской Федерации по западной территории Украины, которые осуществляются с применением средств воздушного нападения, в воздушном пространстве Польши действует военная авиация», — говорится в сообщении.

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По установленным процедурам Оперативное командование ВС Польши через Центр воздушных операций – Командование воздушного компонента – задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении.

Наземные системы противовоздушной обороны и разведки радиолокаций перевели в состояние готовности.

В польском командовании отметили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к территориям, которым угрожает опасность.

Оперативное командование ВС Польши продолжает следить за ситуацией. Задействованные силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию.

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В Люблинском воеводстве включили сирены

На фоне российской атаки на Украину в Люблинском воеводстве, в частности в Люблине, раздались сирены.

Представитель воеводы Люблинского воеводства подтвердил польскому изданию WP, что распоряжение об их включении предоставил Правительственный центр безопасности.

Жителям региона также направили предупреждение: «ВНИМАНИЕ! Российская воздушная атака на территории Украины. Ситуация находится под мониторингом. В воздушном пространстве Республики Польша действует польская авиация. Ожидайте дальнейших сообщений».

В сообщении отмечалось, что в Люблинском воеводстве существует угроза воздушной атаки.

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В 17:16 в Люблине включили сирену с непрерывным сигналом, означавшим отбой угрозы.

Напомним, Польша и Литва готовят план эвакуации в случае военной угрозы. В центре внимания – Сувальский коридор.

План эвакуации касается гражданского населения через Сувальский коридор при серьезном кризисе или военной угрозе.

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