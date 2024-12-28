Атака России на восточный фланг НАТО: в СНБО сделали важное предостережение

Угроза со стороны РФ существует для Финляндии, Северной Норвегии и стран Балтии.

Вероятное нападение России на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО будет гибридной атакой с применением вооруженных формирований из авторитарных стран, поддерживающих государство-агрессора.

Такое предостережение сделал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Своим комментарием он отреагировал на публикацию в финской газете Iltalehti Journal, в которой со ссылкой на источники в НАТО говорится о угрозе со стороны РФ для Финляндии, северной Норвегии и стран Балтии.

Для противодействия возможному нападению в марте прошлого года оборонный альянс НАТО отработал перемещение 20 000 солдат в северную Норвегию и финскую Лапландию.

Командующий Северным штабом НАТО в Норфолке, американский вице-адмирал Дуглас Перри, руководивший этими тренировками, прямой угрозой назвал россиян.

В начале 2024, как пишет издание, тоже прозвучало несколько предупреждений высокого уровня.

Как отметил Андрей Коваленко, НАТО важно понимать, что атака будет гибридной.

"Задействованы могут быть как военные КНДР, так и боевики из условной "Хезболлы", подконтрольные Ирану, если Запад не разрушит отношения между РФ и другими автократиями", — подчеркнул он.

Напомним, в мае 2024 года российское правительство выпустило скандальное постановление, ставящее под сомнение действующие морские границы РФ и НАТО. Москва бросила претензию сразу нескольким странам, включая Финляндию и Литву. По мнению россиян, оговоренные в ХХ веке морские границы не соответствуют "современной географической обстановке".

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