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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Атака США на Иран: Йемен официально заявил о вступлении в войну

Вооруженные силы считают, что удары США по ядерным объектам Ирана угрожают стабильности на Ближнем Востоке.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Атака США на Иран: Йемен официально заявил о вступлении в войну

© Associated Press

Йемен заявил, что вступит в войну на Ближнем Востоке после атаки США по ядерным объектам Ирана.

Соответствующее заявление в Х было опубликовано Вооруженными силами Йемена.

«Йемен официально вступит в войну, держите свои корабли подальше от наших территориальных вод», — говорится в сообщении.

«Если США вмешаются в атаку и агрессию против Ирана с израильским врагом, вооруженные силы нацелятся на его корабли и военные корабли в Красном море», — предупреждали в ВС Йемена накануне.

Напомним, в ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана в городах Фордо, Натанз и Исфаган.

При ударах применили противобункерные бомбы GBU-57A/BСША применили антибункерные бомбы и ракеты Tomahawk для атаки по Ирану. Трамп заявил, что все три объекта «были полностью и безвозвратно уничтожены». В Иране подтвердили атаку по ядерным объектам, однако не уточняют последствия.

Тем временем Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответу со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность.

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Дата публикации
Количество просмотров
5489
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