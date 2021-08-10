Атака стихии: в Греции за последние несколько дней вспыхнули почти 600 пожаров

Атака стихии: в Греции за последние несколько дней вспыхнули почти 600 пожаров

Пожары, которые возникли из-за беспрецедентной жары и долгих месяцев засухи, сейчас очень трудно потушить.

В Греции 586 пожаров вспыхнули в течение нескольких дней в разных районах страны.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, — информирует ERT1.

"Последние дни были одними из самых тяжелых для нашей страны за последние десятилетия. Мы боролись и продолжаем сражаться изо всех сил. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнули 586 пожаров. Пожары, которые возникли из-за беспрецедентной жары и долгих месяцев засухи, сейчас очень трудно потушить", — говорится в сообщении.

"Многие страны уже помогают нам техническими средствами и персоналом. Благодарю их за солидарность. Но прежде всего я благодарен всем тем, кто борется с огнем на местах", — сказал премьер.

Как сообщалось, в Черногории вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил высоту Мало-Брдо и приблизился к столице страны Подгорице. В Службе спасения уточнили, что тушению мешает сильный ветер. В какой-то момент под угрозой оказались и жилые дома, но пожарным удалось потушить пожар.

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То, что люди были спасены, объясняется профессионализмом работников секретариата гражданской защиты, действиями полиции и береговой охраны Греции.

"Это не было само собой разумеющимся. То же самое и с защитой многих населенных пунктов, которые не сгорели благодаря самопожертвованию пожарных, добровольцев и, конечно же, наших летчиков и вооруженных сил. В течение нескольких суток в 141 районе проведены 62 организованные эвакуации жителей", — резюмировал Мицотакис.

Ранее Владимир Зеленский поручил помочь Турции и Греции в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии.

В Грецию прибыло 100 украинских пожарных. Они спасли от огня два населенных пункта.

Новости мира: в Греции приходится эвакуировать людей из-за лесных пожаров

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