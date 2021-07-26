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Атака стихии: в Лондоне из-за мощного ливня авто и люди оказались в водной ловушке

Атака стихии: в Лондоне из-за мощного ливня авто и люди оказались в водной ловушке

Associated Press

Некоторым водителям потребовалась помощь.

В Лондоне затопило несколько районов из-за мощного ливня, который накрыл столицу Великобритании 25 июля.

Об этом пишет BBC News.

Спасатели получили около трехсот сигналов о затопленных дорогах и домах. 

А тем временем в соцсетях появились видеозаписи, которые иллюстрируют потоп: автомобильные пробки и огромные лужи на первых этажах магазинов и супермаркетов. 

Также водителям потребовалась помощь на дорогах страны. 

В городе Вустер-Парк, что в лондонском бюро Саттон, спасателям пришлось на лодке вызволять из машин людей, которые оказались в водной ловушке под мостом, — пишет The Independent,

Тем временем предупреждение о ливнях с грозами действует на территории большей части юго-восточной Англии - атака стихии продолжается. 

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