Атака стихии: в Лондоне из-за мощного ливня авто и люди оказались в водной ловушке

Атака стихии: в Лондоне из-за мощного ливня авто и люди оказались в водной ловушке

Некоторым водителям потребовалась помощь.

В Лондоне затопило несколько районов из-за мощного ливня, который накрыл столицу Великобритании 25 июля.

Об этом пишет BBC News.

Pudding Mill Lane DLR Station pic.twitter.com/s9AkSPHd4H — Rob Day (@R0bday) July 25, 2021

Спасатели получили около трехсот сигналов о затопленных дорогах и домах.

Torrential rain floods homes, roads and Tube stations in London https://t.co/Qa283opUj4 — Independent.ie (@Independent_ie) July 25, 2021

А тем временем в соцсетях появились видеозаписи, которые иллюстрируют потоп: автомобильные пробки и огромные лужи на первых этажах магазинов и супермаркетов.

Также водителям потребовалась помощь на дорогах страны.

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В городе Вустер-Парк, что в лондонском бюро Саттон, спасателям пришлось на лодке вызволять из машин людей, которые оказались в водной ловушке под мостом, — пишет The Independent,

Тем временем предупреждение о ливнях с грозами действует на территории большей части юго-восточной Англии - атака стихии продолжается.

my trip to big sainsburys has not gone as planned #london #floods pic.twitter.com/RQM2dk3IzU — Sandy Downs (@sandy_downs) July 25, 2021

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