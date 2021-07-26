Атака стихии: в Лондоне из-за мощного ливня авто и люди оказались в водной ловушке

Некоторым водителям потребовалась помощь.
В Лондоне затопило несколько районов из-за мощного ливня, который накрыл столицу Великобритании 25 июля.
Об этом пишет BBC News.
Pudding Mill Lane DLR Station pic.twitter.com/s9AkSPHd4H— Rob Day (@R0bday) July 25, 2021
Спасатели получили около трехсот сигналов о затопленных дорогах и домах.
Torrential rain floods homes, roads and Tube stations in London https://t.co/Qa283opUj4— Independent.ie (@Independent_ie) July 25, 2021
А тем временем в соцсетях появились видеозаписи, которые иллюстрируют потоп: автомобильные пробки и огромные лужи на первых этажах магазинов и супермаркетов.
Avoid A406! Near Walthamstow turnoff. Severe #flooding and stranded cars! #london #londonflood @BBCNews pic.twitter.com/u9bvuuphUx— Sophie Toumazos (@sophdaws183) July 25, 2021
Также водителям потребовалась помощь на дорогах страны.
Worcester Park #floods #thunderstorm people still in car. pic.twitter.com/aMTkCTKOgo— benn achilleas (@mrbennbenn) July 25, 2021
В городе Вустер-Парк, что в лондонском бюро Саттон, спасателям пришлось на лодке вызволять из машин людей, которые оказались в водной ловушке под мостом, — пишет The Independent,
Тем временем предупреждение о ливнях с грозами действует на территории большей части юго-восточной Англии - атака стихии продолжается.
my trip to big sainsburys has not gone as planned #london #floods pic.twitter.com/RQM2dk3IzU— Sandy Downs (@sandy_downs) July 25, 2021
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