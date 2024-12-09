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Атака ударных дронов, события в Сирии и продвижение врага: главные новости ночи 9 декабря 2024 года

Атака ударных дронов, события в Сирии и продвижение врага: главные новости ночи 9 декабря 2024 года

В Сирии происходят исторические события / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Курахово: военный обозреватель рассказал о ситуации в городе Читать далее –>
  • Враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкиного — Deep State Читать далее –>
  • Следующие 2-3 месяца для мира очень важны — Эрдога Читать далее –>
  • В Сирии повстанцы освободили заключенных одной из самых крупных тюрем страны Читать далее –>
  • Ночью в Украине летали дроны: где раздались взрывы Читать далее –>

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