Атака ударных дронов, события в Сирии и продвижение врага: главные новости ночи 9 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Курахово: военный обозреватель рассказал о ситуации в городе Читать далее –>
- Враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкиного — Deep State Читать далее –>
- Следующие 2-3 месяца для мира очень важны — Эрдога Читать далее –>
- В Сирии повстанцы освободили заключенных одной из самых крупных тюрем страны Читать далее –>
- Ночью в Украине летали дроны: где раздались взрывы Читать далее –>
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