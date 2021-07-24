Атака водяной стихии: в Индии жертвами наводнений стали 110 человек

Дожди продолжат идти в течение следующих нескольких дней.
Минимум 110 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями в индийском штате Махараштра, что на западе страны.
Об этом информирует BBC News.
Метеорологами зафиксирован самый сильный июльский дождь за последние десятилетия. Спасательные команды эвакуируют выживших. Один район в индийском штате был полностью отрезан от цивилизации после обрушения мостов и вышек мобильной связи. Власти просят жителей подняться на крыши домов, откуда их могут обнаружить спасатели на вертолетах.
Для оказания помощи в прибрежные районы направлены военно-морские силы Индии и аварийные службы.
Синоптики заявили, что дожди продолжат идти в течение следующих нескольких дней.
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