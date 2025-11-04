Атака ВСУ на терминал в Туапсе: в Черном море произошел разлив нефти (фото)

Разлив нефти в порту Туапсе

После ночной атаки Вооруженных сил Украины на нефтеналивной терминал в российском Туапсе в Черном море зафиксирован разлив нефти. СМИ показали соответствующие кадры.

Об этом сообщает ASTRA.

Подробности

Как сообщает BBC, спутниковые снимки показывают нефтяное пятно, простирающееся от терминала в море на расстояние около 3,6 километра.

В ночь на 2 ноября жители Краснодарского края сообщали о серии мощных взрывов. Позже региональный оперативный штаб подтвердил атаку и заявил о повреждении нефтеналивного терминала и двух иностранных судов.

По данным аналитиков ASTRA, на обнародованных видео очевидцев видно по меньшей мере три очага возгорания: два — на глубоководном причальном комплексе ООО «РН-Морской терминал Туапсе», еще один — на нефтеналивном причале в районе Южного мола.

В Туапсинском порту расположены НПЗ «Роснефти» и Туапсинский нефтяной терминал, через который Россия экспортирует нефть в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию, сообщает Reuters.

Ранее появился спутниковый снимок последствий удара по нефтетерминалу в Туапсе РФ.

Зафиксировано по меньшей мере два попадания в трубопровод нефтеналивного терминала «Транснефти». Также повреждения получил нефтяной танкер, который расположен у причала. Впрочем, качество снимков не позволяют точно определить степень разрушений.