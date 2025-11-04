- Дата публикации
Атака ВСУ на терминал в Туапсе: в Черном море произошел разлив нефти (фото)
Пока неизвестно, продолжает ли терминал в Туапсе работу после пожара.
После ночной атаки Вооруженных сил Украины на нефтеналивной терминал в российском Туапсе в Черном море зафиксирован разлив нефти. СМИ показали соответствующие кадры.
Об этом сообщает ASTRA.
Подробности
Как сообщает BBC, спутниковые снимки показывают нефтяное пятно, простирающееся от терминала в море на расстояние около 3,6 километра.
В ночь на 2 ноября жители Краснодарского края сообщали о серии мощных взрывов. Позже региональный оперативный штаб подтвердил атаку и заявил о повреждении нефтеналивного терминала и двух иностранных судов.
По данным аналитиков ASTRA, на обнародованных видео очевидцев видно по меньшей мере три очага возгорания: два — на глубоководном причальном комплексе ООО «РН-Морской терминал Туапсе», еще один — на нефтеналивном причале в районе Южного мола.
В Туапсинском порту расположены НПЗ «Роснефти» и Туапсинский нефтяной терминал, через который Россия экспортирует нефть в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию, сообщает Reuters.
Ранее появился спутниковый снимок последствий удара по нефтетерминалу в Туапсе РФ.
Зафиксировано по меньшей мере два попадания в трубопровод нефтеналивного терминала «Транснефти». Также повреждения получил нефтяной танкер, который расположен у причала. Впрочем, качество снимков не позволяют точно определить степень разрушений.