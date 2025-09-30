Атаки дронов на НПЗ: россияне придумали, как защититься от ударов

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

Россияне придумали, как оградить свои НПЗ от ударов дронами. Они устанавливают так называемую паутинку из металлических защитных конструкций.

Кадры обнародовали в русских пабликах.

Дата публикации 10:32, 30.09.25 Количество просмотров 3 В России придумали, как защитить НПЗ от ударов дронами

Подробности

На территории РФ продолжается истерика из-за ударов беспилотников. К примеру, в Самаре принялись закрывать НПЗ металлическими защитными конструкциями. Таким образом, враг хочет защитить объекты от атак БпЛА.

Реклама

«Вот такой паутинкой у нас закрыта вся нефтянка из-за постоянной угрозы атаки БпЛА», — говорится в видео.

Напомним, ночью 26 сентября неизвестные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Возник пожар.

Детали о последствиях уточняются.

Примечательно, что этот НПЗ в августе уже дважды оказывался под атакой украинских дронов. Завод производит бензин и дизель, снабжая топливом оккупационную армию РФ. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн. тонн нефти в год.