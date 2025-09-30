- Дата публикации
Атаки дронов на НПЗ: россияне придумали, как защититься от ударов
Угроза ударов БПЛА по военным объектам на территории РФ была, есть и будет.
Россияне придумали, как оградить свои НПЗ от ударов дронами. Они устанавливают так называемую паутинку из металлических защитных конструкций.
Кадры обнародовали в русских пабликах.
Подробности
На территории РФ продолжается истерика из-за ударов беспилотников. К примеру, в Самаре принялись закрывать НПЗ металлическими защитными конструкциями. Таким образом, враг хочет защитить объекты от атак БпЛА.
«Вот такой паутинкой у нас закрыта вся нефтянка из-за постоянной угрозы атаки БпЛА», — говорится в видео.
Напомним, ночью 26 сентября неизвестные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Возник пожар.
Детали о последствиях уточняются.
Примечательно, что этот НПЗ в августе уже дважды оказывался под атакой украинских дронов. Завод производит бензин и дизель, снабжая топливом оккупационную армию РФ. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн. тонн нефти в год.