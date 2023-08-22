Атаки дронов на РФ: разведка Британии оценила способность Москвы защитить свои авиабазы

За последние несколько дней уничтожены пять российских самолетов.

В результате атаки на аэродром "Сольцы", 19 августа, повреждены два бомбардировщика, что спровоцировало настоящую истерику у россиян. Неоднократные атаки дронов на российские аэродромы поднимают вопрос о способности Москвы защитить стратегические объекты в глубине страны.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки в Twitter.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что ответственность за атаку несет беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вроде коптера.

"Если это правда, то это усиливает оценку того, что некоторые атаки БПЛА на российские военные объекты происходят с территории России. Коптерные БПЛА вряд ли смогут достичь "Сольцов" за пределами России", — говорится в сообщении.

Как отмечают в сводке, Россия часто использовала бомбардировщики Ту-22М3 для запуска заранее неточных тяжелых противокорабельных ракет Х-22 по Украине. В частности, в начале полномасштабной войны они провели интенсивные бомбардировки Мариуполя неуправляемыми бомбами.

"Это, по меньшей мере, третья успешная атака на аэродромы дальней авиации, которая вновь поднимает вопрос о способности России защитить стратегические объекты в глубине страны", — отмечают в Минобороны Британии.

Что предшествовало

Координированные ГУР Минобороны Украины группы диверсантов за последние несколько дней уничтожили пять российских самолетов.

Добавим, американские аналитики утверждают, что в результате атаки по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ повреждены два бомбардировщика Ту-22М3.

В Сеть выложили фото возгорания бомбардировщика Ту-22М3 в результате атаки по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ.

Павел Кащук, имеющий опыт работы с беспилотной авиацией, считает, что атакующий российский аэродром "Сольцы" беспилотник запускался с территории РФ.

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