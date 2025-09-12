Атаки дронов РФ на Польшу могут продолжиться: дипломат назвал лучший способ защиты

Украине нужно предоставить столько оружия, чтобы российские дроны не долетали до Польши

Реклама

Экспосол Польши в Украине Бартош Цихоцкий высказал мнение, что самый дешевый и эффективный способ повысить уровень безопасности Польши — предоставить Украине столько оборудования и помощи, чтобы российские дроны даже не могли долететь до польской территории.

Об этом он рассказал в интервью «Эспрессо.tv».

Рост угрозы русских дронов

Бартош Цихоцкий отметил, что пока рано утверждать, было ли вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши умышленной агрессией. Но, по его словам, 19, а по некоторым источникам 23 беспилотника — это «много в любом случае».

Реклама

Экспосол отметил скорую реакцию не только польских, но и союзных воздушных сил, в частности, работу F-35 Нидерландов. Он подчеркнул, что сработал союзный механизм НАТО. Хотя жертв и раненых удалось избежать, «в следующий раз может повезти меньше».

«Через 2–4 суток мы можем оказаться в ситуации, когда не 23, а уже 50 БПЛА к нам залетает», — отметил дипломат.

Цихоцкий считает, что в Польше должны понять, что такие инциденты могут повторяться и приводить к жертвам и материальным потерям. Он призвал к консолидированной позиции польского политического истеблишмента и выразил надежду, что этот инцидент вернет польское общество в уровень поддержки Украины, который был в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Опыт Украины и сотрудничество с ВСУ

Дипломат подчеркнул, что гражданскому населению Польши «надо понимать, как действовать» и не паниковать. По его словам, нужно учиться и пользоваться опытом Украины, и не только теоретически. Он предложил ввести лекции об украинском опыте и усилить сотрудничество.

Реклама

Бартош Цихоцкий также добавил, что «самый дешевый и эффективный путь повысить уровень безопасности Польши — предоставить Украине столько оборудования и помощи, чтобы в Польшу не долетали никакие российские дроны». Кроме того, он призвал увеличить санкционное давление на Россию.

Напомним, вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски заявил, что у Варшавы есть все факты и доказательства умышленных действий России. Он назвал атаку беспилотников в ночь на 10 сентября спланированной провокацией Российской Федерации.