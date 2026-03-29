Атаки дронов серьезно взорвали экспорт российской нефти: инвесторы оценили ситуацию

Нефть РФ / © Reuters

По данным аналитиков, удары по балтийским портам РФ стали серьезным этапом стратегии Украины по выведению из строя ключевой энергетической инфраструктуры РФ. Порты «Усть-Луга» и «Приморск», обрабатывавшие примерно 45% российского морского экспорта сырой нефти (1,72 млн баррелей в день), получили значительные повреждения. Это фактически вывело их из строя.

Об этом пишет Investing.com.

Экспорт российской нефти под опасностью

Как отмечается, продолжающаяся кампания против Ленинградской области теперь повлияла на порты «Усть-Луга» и «Приморск» — два основных пункта поставки российской нефти на побережье Балтийского моря. До перебоев эти два объекта обрабатывали примерно 45% российского экспорта морской сырой нефти, что составляло 1,72 миллиона баррелей в день.

«Поскольку оба хаба получили значительные повреждения, огромная часть энергетической логистики страны фактически выведена из эксплуатации, создавая узкое место, угрожающее подавлением мировых поставок в период повышенной чувствительности рынка», — акцентировали аналитики.

Удары, продолжают журналисты, оказывают негативное влияние на финансовые перспективы Кремля. Рост мировых цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, первоначально обеспечил непредвиденную прибыль для покрытия растущего бюджетного дефицита.

Невозможность перемещать физические бочки значительно притупляет этот потенциальный прирост доходов. Поскольку война вступает в свой пятый год, смещение акцентов на экономическую инфраструктуру свидетельствует о переходе к войне на промышленное истощение, где способность финансировать военные операции напрямую связана с целостностью энергетических терминалов», — объяснили инвесторы.

Конфликт продолжается ежедневными ударами беспилотников и ракет сторонами. Эксперты добавляют, что точность атак по балтийским портам создает серьезную структурную проблему для российской экономики, которую трудно компенсировать только ПВО.

Да, инвесторы внимательно следят за продолжительностью ремонтных работ в портах.

«Любой продолжающийся перерыв в „Усть-Луге“ и „Приморске“, вероятно, приведет к перенаправлению мировых потоков сырой нефти и сохранению стабильного уровня цен на нефть в пределах международных нефтяных эталонов», — говорится в материале.

Удары по балтийских портах — что известно

Сегодня, 29 марта, дроны атаковали российский порт «Усть-Луга». В результате удара произошел пожар. Детали по поводу последствий и ущерба уточняются. Это один из крупнейших морских терминалов России на Балтийском море, через который осуществляется экспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Он расположен в Ленинградской области РФ, вблизи границы с Эстонией и на расстоянии около 1000 км от Украины. Это важный тыловой узел логистический для противника.

Российские объекты были атакованы и 27 марта. Так, ночью прогремели взрывы в портах «Усть-Луга» и «Приморск». Сообщалось, что в результате атаки дронов вспыхнули пожары. Это подтверждали, в частности, спутниковые снимки. Оба порта, что примечательно, крупнейшие в регионе.

Дроны также атаковали стратегические порты РФ Усть-Лугу и Выборг 25 марта. Местные жители сообщали о взрывах и ярких вспышках в небе, а после — пожаре. Из-за атаки временно останавливали работу аэропорта Пулково, а власти заявили о якобы сбитии десятков дронов. Эти порты обеспечивают значительную часть экспорта российской нефти.