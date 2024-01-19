Атаки хуситов в Красном море: Кэмерон направил "четкий сигнал" правительству Ирана

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон направил "четкий сигнал" правительству Ирана о том, что нападения хуситов в Красном море должны прекратиться.

Об этом заявил британский министр во время встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом на полях Всемирного экономического форума, сообщило BBC.

Кэмерон осудил "незаконные и неприемлемые" ракетные атаки хуситов на корабле, использующие жизненно важный торговый маршрут по Красному морю. Министр призвал Тегеран использовать свое влияние "для предотвращения дальнейших угроз", ведь "свобода судоходства является жизненно важной свободой" для глобальной торговли.

"Иран несет ответственность за высокий уровень нестабильности в регионе, поддерживая ХАМАС в Газе, Хезболлу в Ливане и хуситов в Йемене. Великобритания имеет сложные отношения с Ираном, но работа министра иностранных дел состоит в том, чтобы встречаться и доносить очень четкие сообщения, что я и сделал", — сказал глава британского МИД.

В свою очередь, Амир Абдоллахян в соцсетях сообщил, что во время встречи сказал Кэмерону, что "Америка и Англия должны немедленно прекратить поддержку военных преступлений сионистского режима апартеида против палестинцев". Он намекнул в поддержку Западом военной операции Израиля в Секторе Газа в ответ на террористическую атаку ХАМАС 7 октября 2023 года.

Как сообщалось, хуситы 15 января нанесли ракетный удар по морскому судну Gibraltar Eagle, которое принадлежит и эксплуатируется США. Прошло без пострадавших и значительных повреждений. Корабль продолжил свой путь.

Уже 16 января США нанесли новый удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов. Случилось это после того, как силы хуситов поразили судно Gibraltar Eagle.

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