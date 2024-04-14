Атаки Ирана на Израиль и России на Украину: аналитики США указали на интересную деталь

Комбинированная атака Ирана против Израиля имеет целью ввести в заблуждение и вывести из строя израильское ПВО

Массированная атака Ирана на Израиль 14 апреля похожа на комбинированные удары России по Украине.

Об этом сообщают американские аналитики Института изучения войны (ISW).

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"Тактика атаки Ирана на Израиль похожа на удары, которые Россия неоднократно наносила Украине, пытаясь определить оптимальный пакет для проникновения против противовоздушной и противоракетной обороны западного типа. Иранский беспилотный и ракетный удар по Израилю показывает, что он учится у россиян и хуситов и эффективные пакеты ударов против Израиля и США", – говорится в заявлении.

Аналитики объяснили, что комбинированная атака Ирана против Израиля имеет целью ввести в заблуждение и вывести из строя израильскую ПВО. Частью этих усилий, отмечают в ISW, являются одновременные атаки поддерживаемых Ираном вооруженных формирований в Ливане и Йемене.

"Этот иранский подход отражает российские эксперименты с комбинациями баллистических и крылатых ракет вместе с иранскими беспилотниками для нанесения все более эффективных ударных пакетов, способных проникать через системы противоракетной и противовоздушной обороны США и Европы", — отмечают аналитики.

Там считают, что длительное использование беспилотников иранской разработки "несколькими врагами США и углубление связей между ними, которые их используют, поможет Тегерану, России, Северной Корее и Китаю улучшить использование этих систем против Соединенных Штатов и их союзников".

Напомним, официальные лица Израиля отреагировали на массированную атаку Ирана.

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