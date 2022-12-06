Атаки на аэродромы в России наносят психологический удар по ней: что придется делать Москве

РФ теперь вынуждена думать о перемещении с базы Энгельс своих стратегических бомбардировщиков дальнего действия.

Атаки на аэродромы в глубине России будут иметь мощное психологическое влияние и Москве придется гораздо более тщательно думать о том, как обеспечить безопасность своих дальних бомбардировщиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западных чиновников.

Эти чиновники анонимно заявили, что удары по аэродромам РФ были самыми глубокими внутри страны с начала ее вторжения в Украину 24 февраля.

"Если бы это были они (украинцы)… это показывает, что они могут действовать в России по своему желанию, и это глубоко обеспокоит россиян. Психологически, я думаю, что это наносит удар", – сказал один из западных чиновников.

Официальные лица убеждены, что именно на базе Энгельс Россия сохраняет свои стратегические бомбардировщики дальнего действия. Однако теперь Москва будет вынуждена подумать об их перемещении.

"Это может привести к тому, что эти бомбардировщики будут разбросаны по разным местам. Это, безусловно, делает россиян менее уверенными... (что) в любом месте безопасно", — заметил чиновник.

Что известно об атаках на российские аэродромы

В России на аэродромах Дягилево и Энгельс раздались взрывы 5 декабря. Там как раз расположены российские стратегические бомбардировщики, из которых ракетами атакуют Украину.

В Минобороны РФ сообщили о повреждении двух самолетов и о гибели четырех военных. В ведомстве также назвали инцидент атаками беспилотников.

Позже стало известно, что на аэродроме Энгельс были повреждены два российских стратегических бомбардировщика Ту-95.

В украинской разведке заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности Украины к этим взрывам.

По мнению военного эксперта Михаила Притулы, атаки на авиабазы в РФ могла осуществить Украину с помощью беспилотников Ту-141 собственного производства. Эти дроны могут преодолевать расстояние до 1000 км и возвращаться назад.

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