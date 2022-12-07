Атаки на аэродромы в России показали ее "позорную слабость" по защите военных объектов — СМИ

Аналитики удивляются, почему российская ПВО не отследила объекты, которыми были атакованы аэродромы.

Заявление Минобороны России о том, что ко взрывам на аэродромах Энгельс и Дягилеве причастна Украина с ее беспилотниками советского производства, признает "позорную слабость" в возможностях РФ защитить свои военные объекты.

Об этом говорится в статье издания Business Insider, ссылающегося на военного эксперта из вашингтонского аналитического центра Center for Naval Analysis Сэмюэла Бендетта.

Так, эксперт обратил внимание на то, что российские аэродромы, на которых размещены ядерные стратегические бомбардировщики, расположены в сотне километров от границы с Украиной.

"Странно. Почему российская противовоздушная оборона не отследила и не идентифицировала цели так глубоко внутри страны?" – задает вопрос Бендетт.

Издание напоминает, что Минобороны РФ утверждало – атаки на аэродромы были совершены беспилотниками "советской эпохи". Некоторые обозреватели считают, что там могли подразумевать разведывательный беспилотник Ту-141, впервые изготовленный в 1970-х годах.

"По сути, это не столь БПЛА, как летающая ракета. Он не сложный. И, вероятно, создает много шума, когда летает", – сказал военный эксперт.

"Опять же, одно дело — ударить по чему-то, скажем, на расстоянии от 100 до 200 километров от границы. Другое дело — ударить по чему-то за 600 километров", — добавил эксперт.

Бендетт также не исключает, что Россия столь открытым признанием собственной уязвимости после обвинений в адрес Украины в атаке на аэродромы стремится прикрыть еще более неудобную для себя версию того, как произошли взрывы. По предположениям военных обозревателей, атаковать аэродромы могли украинские агенты на территории России.

Издание отмечает – если атаки произошли действительно с помощью украинского беспилотника, это может свидетельствовать о способности Украины наносить власти вглубь территории РФ. И в Москве, вероятно, не готовы к такому сценарию.

По оценкам авторов статьи, похожие единичные атаки вряд ли изменят общий ход войны. Однако такие удары могут оказывать психологическое давление и заставить Кремль тратить больше ресурсов на защиту своих мощностей, которые ранее считались не требующими существенной обороны.

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"Мы не знаем, был ли это действительно дрон. Мы не знаем, был ли это Ту-141. Но это было что-то, что точно было эффективным", — подчеркнул Бендетт.

Символический характер атак по российским аэродромам имеет большее значение, чем реальный ущерб для авиации на этих объектах. Такое мнение высказал старший научный сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк.

Заметим, что военный эксперт Михаила Притула тоже выдвигал версию о том, что Украина могла нанести удары по аэродромам РФ с помощью беспилотников Ту-141. Они могут преодолевать до 1000 км.

Атаки на аэродромы в России: что известно

На аэродромах Дягилево и Энгельс в России произошли взрывы, повредившие два стратегических бомбардировщика Ту-95. Эти аэродромы расположены почти на 500 км в глубине территории РФ.

В Минобороны России заявили, что атаки были предприняты "реактивными беспилотниками советского производства", в результате которых погибли несколько солдат, еще несколько были ранены.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть причастность государства к этим атакам по российских аэродромах.

Заметим, что еще один взрыв прогремел в ночь 6 декабря на аэродроме в Курске. Там тоже сообщалось об атаке беспилотниками.

На российском аэродроме произошел "хлопок"

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