Атаки на Москву напрямую ударили по Путину: диктатор пытается сдержать «бунт», но получается плохо

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль наконец-то признал эскалацию дальнобойных ударов Украины по энергетической инфраструктуре РФ. Впрочем, их влияние на поставки топлива по территории страны-агрессорки существенно умаляют.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент-диктатор России Владимир Путин высказался, что ВСУ осуществляют масштабные удары БпЛА и эти дроны оказывают неопределенное «массовое влияние». Он дерзко заявил, что цель этих атак — дестабилизировать российское общество, отвлечь внимание от вероятного продвижения оккупантов на поле боя, а также подвергнуть сомнению действия вооруженных сил РФ.

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«Возможно, имея в виду возрастающую неспособность российских военных оградить критическую инфраструктуру от ударов по всей России и оккупированной Украине», — говорится в отчете.

Кроме того, Путин попытался приуменьшить ударные возможности Украины, лживо заявив, что «весь Запад работает» над содействием этим атакам.

В ISW отмечают, что украинские войска усилили свои дальнобойные удары по энергетическим объектам России. В частности, атаковали Московский НПЗ 18 июня. В свою очередь, Путин, вероятно, пытается нечетко ответить на обеспокоенность российского общества относительно ударов ВСУ и растущую критику относительно неспособности Кремля отразить атаки.

Топливный кризис в РФ

Кремлевские чиновники также признали, что РФ сталкивается с дефицитом топлива, но они намеренно не увязывают это с усилением украинской ударной кампании.

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В частности, вице-премьер-министр Александр Новак заявил, что якобы ситуация на рынке горючего сложная, но управляемая. По его словам, правительство РФ принимает необходимые меры для обеспечения стабильных поставок топлива. В частности, был введен полный запрет на экспорт бензина и авиационного топлива. Москва также рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива и вносит изменения в налоговое законодательство, чтобы помочь внутреннему рынку справиться с большим спросом на топливо.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, мол, все мировые экономики, в том числе и России, испытывают влияние текущей волатильности цен на нефть. Впрочем, он намеренно использует глобальные нефтяные нестабильности, чтобы оправдать дефицит бензина в РФ, не признавая при этом прямое влияние украинских ударов по энергетической инфраструктуре на внутренний дефицит топлива.

В ISW отмечают, что российские чиновники ввели ограничения на бензин во многих регионах, простирающихся на восток вплоть до Камчатского края, с начала июня 2026 года.

«Кремль, вероятно, будет продолжать бороться за равномерное смягчение внутреннего дефицита бензина в краткосрочной и среднесрочной перспективе, учитывая, что усиленные украинские удары по российской энергетической инфраструктуре, вероятно, будут продолжать обострять дефицит», — подытожили в Институте изучения войны.

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Напомним, в Москве уже открыто жалуются на беспрецедентные атаки БПЛА. Представитель МИД страны-агрессорки Родион Мельник выразил недовольство из-за «масштабной серии воздушных атак». Чиновник сетовал, что юго-восток Москвы и Подмосковья «приняли основной удар».

В то же время жители Москвы жалуются на топливный кризис. В Раменском и Жуковском районах, Дементьеве и Донино фиксируются перебои с бензином на АЗС. На работающих заправках очереди от 40 минут. Речь идет и о завышенных ценах на некоторых точках — по 99,99 рублей за литр.

Дата публикации 13:47, 18.06.26 Количество просмотров 182 «Идите по пути предателей»: пропагандист Соловьев после ударов по Москве советует россиянам бежать из страны

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