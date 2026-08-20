Атаки на мотоциклах и советские танки: западные союзники в Польше воспроизводят действия россиян

Инструкторы НАТО имитируют тактику армии РФ для тренировки украинцев / Иллюстративное фото / © Associated Press

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В рамках международной миссии Operation Legio под руководством Норвегии западные инструкторы воспроизводят действия армии РФ на специально оборудованном полигоне в восточной Польше , чтобы подготовить украинских бойцов к реальным боевым условиям. Военные страны-партнеры используют танки, квадроциклы и беспилотники для имитации вражеских атак, создавая для воинов ВСУ сценарии, максимально приближенные к реальным условиям на фронте.

Об этом пишет Business Insider.

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Реалистичность обучения и враждебная тактика

Для создания достоверной картины боя союзники сформировали специальное подразделение противодействия, которое использует предоставленные Польшей советские танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1 и другую бронетехнику. Кроме тяжелого вооружения условный противник активно применяет мотоциклы, вездеходы и дроны, ведь именно такую маневренную технику россияне сейчас массово используют для быстрых неожиданных штурмов на передовой.

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Интересно, что украинские военные сами инструктируют западных партнеров по актуальному поведению россиян на поле боя, что позволяет воспроизвести тактику врага с максимальной точностью. Командир оперативной группы Legio бригадный генерал Атле Мольде отмечает, что союзники пытаются действовать на полигоне даже умело оккупантов, чтобы создать для бойцов ВСУ самые сложные условия тренировки.

«Это старый военный принцип. Тренируйся тяжело, воюй легко», — объяснил бригадный генерал Атле Мольде.

Обмен опытом и адаптация к реалиям фронта

Тренировочный лагерь Jomsborg в Польше постоянно обновляется в соответствии с указаниями украинской стороны: сами военные ВСУ вырыли там систему окопов, идеально отражающую настоящие оборонные рубежи. По словам норвежского инструктора Йоргена, программа подготовки требует непрерывной обратной связи от военных, непосредственно прибывающих из зоны боевых действий и делящихся свежим опытом.

Это сотрудничество стало полноценным двусторонним процессом, ведь западные инструкторы не только учат украинцев стандартам НАТО и методам принятия решений, но и сами перенимают уникальные навыки современной войны. Норвегия рассматривает этот учебный центр как один из важнейших инструментов изучения передовых фронтовых тактик, чтобы впоследствии интегрировать украинский боевой опыт в собственную военную доктрину.

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"Мы определили это как украинский учебный центр, поэтому мы учимся друг у друга", - отметил офицер по оперативной работе майор Джон.

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