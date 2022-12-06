Атаки на российские аэродромы: в Госдепе рассказали, давали ли Украине соответствующее оружие

В США заявили, что не поощряют Украину к ударам за пределами ее границ.

В Госдепартаменте США прокомментировали взрывы на российских аэродромах и заявили, что не предоставляли Украине вооружение, которое позволило бы наносить удары по территории России.

Об этом пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил на брифинге 6 декабря, комментируя взрывы на аэродромах в РФ в течение последних дней.

Прайс отметил, что ни одна сторона официально не взяла на себя ответственность за эти взрывы.

"Изначально, и еще даже до незаконного, вероломного вторжения России в Украину 24 февраля США предоставляли Украине именно то, в чем они нуждаются для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", — сказал спикер Госдепа.

Он также заверил, что Вашингтон не предоставлял Киеву оружие, которое могло бы быть применено для атак по территории внутри России. Прайс напомнил, что США "четко заявляли, что речь идет о поставках оборонного вооружения".

"Мы не предоставляем Украине средств для ударов за пределами ее границ, мы не поощряем Украину к ударам за пределами ее границ. Мы делаем все, что делает и мир, для поддержки Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", – рассказал представитель Госдепа США.

Что известно об атаках на аэродромы в России

В России прогремели взрывы 5 декабря на аэродромах Дягилево и Энгельс, в результате которых были повреждены два российских стратегических бомбардировщика Ту-95. Именно из таких авиасудов враг атакует Украину ракетами.

В российском Минобороны РФ заявили, что взрывы прогремели в результате атаки беспилотников. Там также заявили, что погибли четыре военных.

Комментируя эти атаки, в ГУР Минобороны Украины заявили, что за происходящее на территории России отвечает ее правительство.

Атаковать российские авиабазы могла таки Украина, полагает военный эксперт Михаила Притула. Это могло быть осуществлено с помощью беспилотников Ту-141 харьковского производства, которые могут лететь на расстояние в 1000 км.

Добавим, в ночь на 6 декабря взрыв прогремел также на аэродроме в Курске. Местные власти заявили об атаке беспилотниками.

Второй день под ударом: на российских аэродромах горит военная техника

Читайте также: