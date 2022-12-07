Атаки на российские аэродромы: военные эксперты США оценили технический потенциал Украины для возвращения Крыма

Украина способна атаковать врага на далеком расстоянии, а российские системы ПВО значительно слабее, чем думали ранее. К такому выводу пришли американские и автралийские военные эксперты, проанализировав взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и аэродроме "Дягилево" вблизи Рязани (Россия).

Об этом говорилось в материале издания "Голос Америки".

Если удары, нанесенные по российским военным базам, были нанесены украинскими дронами, то это свидетельствует о том, что потенциал Украины позволяет атаковать базы в оккупированном Крыму и освободить его в ближайшее время.

"Если сейчас они способны поразить разные базы вокруг Крыма, например, авиабазу Севастополь и базу ВМС, то это значит, на мой взгляд, что российские силы не способны удержать Крым. В конце концов, очевидно, украинцы намерены освободить Крым до конца лета", – сказал генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Годжес.

Другой военный эксперт, майор армии США в отставке Майк Лайонс также рассказал, что нападение на базу в Курске недалеко от украинской границы уже на второй день после атаки на базы в Саратовской области и в Рязани, если он действительно был совершен ВСУ свидетельствует о том, что Украина посылает сигнал: он имеет возможность для таких атак.

По его словам, атаки были очень точными, хотя "очень сложно попасть в цель на расстоянии 700 км".

По мнению Лайонса, российские силы противовоздушной обороны оказались значительно слабее американских военных считавшихся ранее во времена "холодной войны".

"Пройти через российские платформы противовоздушной обороны, это было просто неслыханно во времена "холодной войны". Для нас, для НАТО, это было просто невозможно. А также психологически тот факт, что Украина может взять эти беспилотники, технологию 1970-х годов, избавиться". камер, других вещей и добавить другие возможности, это дает Украине очень большое преимущество", – отметил эксперт.

По его словам, это означает, что армия РФ теперь должна защищать свои военные объекты, в частности аэродромы, глубоко на территории РФ.

Другой военный эксперт, генерал-майор австралийской армии в отставке и сотрудник Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Мик Райан отметил, что "в результате этого удара России, возможно, придется пересмотреть свою оборонную позицию", то есть отодвинуть аэродромы для стратегических бомбардировщиков значительно дальше от границ Украины.

"Есть много аэродромов, командных центров и материально-технического обеспечения, расположенных гораздо ближе к Украине, которые сейчас под угрозой", – сказал Райан.

Добавим, что 5 декабря в России прогремели взрывы на аэродромах Дягилево и Энгельс. Два российских Ту-95. Именно из таких авиасудов враг атакует Украину ракетами.

В результате взрывов погибли четверо российских военных.

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