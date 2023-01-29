Атаки на завод по производству оружия в Иране имели "большой успех": Jerusalem Post сообщил подробности

Атаки на завод по производству оружия в Иране имели "большой успех", однако пока никто не взял на себя ответственность за удары по военной инфраструктуре союзника России.

Об этом пишет Jerusalem Post.

Издание со ссылкой на собственные источники в западной разведке сообщило, что на заводе в Исфахане, где производилось оружие, раздались четыре взрыва. По данным СМИ, масштабы повреждений гораздо больше, чем об этом заявил Иран. Там подчеркнули, что власти этого государства часто скрывают реальные потери и признают их только тогда, когда в открытый доступ публикуются снимки со спутника.

Причастность к ударам по военной инфраструктуре Ирану сразу начали приписывать Израилю, однако власти этой страны никак это не комментируют. Западные и иранские источники утверждают, что подобные операции часто проводит Моссад. Последний подобный инцидент был в феврале 2022 года, когда стало известно об уничтожении 120 иранских беспилотников.

До сих пор не понятно, какое оружие могло быть уничтожено в Иране. По разным данным, там могли даже разрабатывать ядерное оружие.

Напомним, в ночь на 29 января серия мощных взрывов произошла на объектах военной инфраструктуры в Иране. В частности, в городах Шахид-Салиме, Дизфуль, Хамадан и Решт. Кроме того, ночью было громко в столице – Тегеране. Пока ни одна страна или террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы.

Роль Ирана в войне против Украины

Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины, отправляя оккупантам беспилотники Shahed-136.

Во время своего выступления в Конгрессе Зеленский напомнил, что в этой геноцидной войне Россия нашла союзника — Иран.

"Один террорист нашел другого террориста. Поэтому это вопрос времени, когда они нанесут удар по союзникам. Мы должны их остановить сейчас", — подчеркнул Зеленский.

После этого началась истерика в Иране. Там даже пригрозили Украине, что "их стратегическое терпение не безгранично".

Впоследствии в Иране заявили, что якобы поддерживают территориальную целостность Украины.

Читайте также: