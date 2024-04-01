Атаки по НПЗ: РФ сократит морской экспорт дизеля до минимума за 5 месяцев — Bloomberg

РФ сокращает поставки дизельного горючего морским транспортом после того, как недельные темпы переработки сырой нефти упали до 10-месячного минимума после атак украинских беспилотников.

Россия планирует сократить ежедневный экспорт дизельного горючего из ключевых западных портов в апреле до самого низкого уровня за пять месяцев. Это произошло после атак украинскими беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам и резкого снижения темпов переработки сырой нефти.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, загрузка дизельного горючего из трех основных портов РФ на Черном и Балтийском морях, включая некоторые поступающие из Беларуси объемы, в этом месяце упадут примерно до 2,29 миллиона тонн.

Это равняется чуть более 569 тыс. баррелей в день, что на 21% меньше по сравнению с фактическим ежедневным экспортом около 724 тыс. баррелей из тех же портов в марте.

В издании отметили, что РФ сокращает поставки дизельного горючего морским транспортом после того, как недельные темпы переработки сырой нефти упали до 10-месячного минимума после атак украинских беспилотников.

Кроме того, продолжающееся до лета сезонное техническое обслуживание также временно уменьшает пропускную способность некоторых российских нефтеперерабатывающих заводов и оказывает давление на национальные потоки дизельного топлива.

Из-за энергетических санкций Запада Россия больше не поставляет дизель в Европу. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что сокращение экспорта от РФ может повысить волатильность на мировом рынке горючего, уже пострадавшего от нападений на судоходство в Красном море.

Удары по российским НПЗ. Фото: ЭнергоБизнес

Напомним, 22 марта британское издание Financial Times сообщило, что власти США якобы призвали Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений значительного роста мировых цен на нефть.

В частности, в результате атаки украинских дронов в ночь на 13 марта на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, который является крупнейшим предприятием "Роснефти", повреждены две установки первичной переработки нефти.

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