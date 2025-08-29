Атаки украинских беспилотников на НПЗ: в ISW сообщили, что будет с бензином в России

Пожар на одном из НПЗ РФ

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России привели к нехватке горючего и удорожанию бензина. Аналитики предупреждают, что это ускорит инфляцию и усугубит экономическую ситуацию в РФ.

По информации Института изучения войны (ISW), 28 августа украинские Силы беспилотных систем вместе с подразделениями СБУ, ССО и ГУР ударили по двум нефтеперерабатывающим заводам. Ударам подверглись Куйбышевский НПЗ в Самарской области, который перерабатывает до 7 млн тонн нефти в год, и Афипский НПЗ в Краснодарском крае с мощностью 6,25 млн тонн. Оба предприятия производят бензин и дизель и обеспечивают топливом российскую армию. Начальник Украинского центра борьбы с дезинформацией Андрей Коваленко отметил, что именно эти заводы являются ключевыми для военных нужд России.

Кроме этого, 27 августа правительство РФ объявило о продлении запрета на экспорт бензина. Для производителей его продлили до 30 сентября, для не производителей — до 31 октября. В России еще до атак существовали трудности с поставками топлива, из-за чего с 2022 года периодически вводились ограничения на его экспорт. Последние удары со стороны Украины усилили дефицит и привели к резкому росту цен на бензин в России и на оккупированных территориях Украины.

Аналитики отмечают, что топливный дефицит повысит расходы бизнеса и населения и ускорит инфляцию.

В целом российские военные блогеры резко отреагировали на удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Они, в частности, отмечали слабую работу систем противовоздушной обороны вблизи стратегических объектов и признавали, что атаки дронов уже наносят ощутимый ущерб нефтегазовой отрасли России. Отдельно блогеры обращали внимание на то, что последствия ударов начинают чувствовать и рядовые граждане, ведь цены на бензин стремительно растут, тогда как производство не успевает покрывать внутренний спрос.

Кроме критики, в информационном пространстве звучали и предложения по усилению обороны: авторы призывали передать больше полномочий мобильным группам ПВО, а также обеспечить их малокалиберной артиллерией, переносными зенитно-ракетными комплексами и радарами для эффективного обнаружения и уничтожения беспилотников.

Как подчеркивают аналитики ISW, удары по объектам в глубоком тылу остаются одной из самых болезненных тем для российского общества и одновременно подрывают доверие к способности властей защитить критически важную инфраструктуру.

«Российское информационное пространство обвиняет российское руководство в неспособности защитить российскую военную инфраструктуру от ударов украинских беспилотников на протяжении всего полномасштабного вторжения России. Украинские удары дальнобойных беспилотников продолжают давить на эту существующую точку невралгии в российском информационном пространстве», — говорится в отчете.

Напомним, россияне ощущают последствия августовских ударов по российским НПЗ. В некоторых регионах наблюдается дефицит топлива, а цены на него увеличиваются. В частности, в Хабаровском, Приморском и Забайкальском крае, Иркутской области и оккупированном Крыму очереди на заправках, а бензин продают по талонам.