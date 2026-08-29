ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
17
Время на прочтение
2 мин

Атаки Украины парализовали порты РФ: в Ростовской области ввели чрезвычайное положение

В документе отмечено, что чрезвычайной признали ситуацию, которая «сложилась с 10 июля 2026 года».

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Зерно

Зерно / © Unsplash

В Ростовской области России ввели региональный режим чрезвычайной ситуации из-за остановки работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне в результате атак Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает DW.

Соответствующее распоряжение губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обнародовал 28 августа. В документе отмечено, что чрезвычайной признали ситуацию, которая «сложилась с 10 июля 2026 года».

Российские власти заявили, что из-за ударов по объектам логистической инфраструктуры у производителей накопились «значительные объемы сельскохозяйственной продукции». По мнению оккупационных властей, это может привести к нарушению «условий жизнедеятельности» и «значительных материальных потерь».

Руководителем работ по ликвидации последствий ЧС назначили министерку сельского хозяйства Ростовской области Анну Касьяненко. Ей поручили следить за ситуацией и информировать производителей о чрезвычайном положении и мерах, предпринимаемых властью.

Еще 11 июля сообщалось, что после украинских атак на российские суда РФ временно ограничила судоходство Донско-Азовским каналом и через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

По данным Reuters, полученным от трех источников, это произошло после атаки Украины на 13 российских судов в Азовском море, среди которых было десять танкеров.

Ранее сообщалось, что украинские удары в Азовском море существенно обрушили российский экспорт зерна.

Мы ранее информировали, что из-за масштабных атак беспилотников на порты в Черном море российские зерновые терминалы вынуждены приостанавливать работу, а судовладельцы понесут потери из-за повреждений своих грузовых кораблей.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie