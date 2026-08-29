Атаки Украины парализовали порты РФ: в Ростовской области ввели чрезвычайное положение

Зерно / © Unsplash

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В Ростовской области России ввели региональный режим чрезвычайной ситуации из-за остановки работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне в результате атак Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает DW.

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Соответствующее распоряжение губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обнародовал 28 августа. В документе отмечено, что чрезвычайной признали ситуацию, которая «сложилась с 10 июля 2026 года».

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Российские власти заявили, что из-за ударов по объектам логистической инфраструктуры у производителей накопились «значительные объемы сельскохозяйственной продукции». По мнению оккупационных властей, это может привести к нарушению «условий жизнедеятельности» и «значительных материальных потерь».

Руководителем работ по ликвидации последствий ЧС назначили министерку сельского хозяйства Ростовской области Анну Касьяненко. Ей поручили следить за ситуацией и информировать производителей о чрезвычайном положении и мерах, предпринимаемых властью.

Еще 11 июля сообщалось, что после украинских атак на российские суда РФ временно ограничила судоходство Донско-Азовским каналом и через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

По данным Reuters, полученным от трех источников, это произошло после атаки Украины на 13 российских судов в Азовском море, среди которых было десять танкеров.

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Ранее сообщалось, что украинские удары в Азовском море существенно обрушили российский экспорт зерна.

Мы ранее информировали, что из-за масштабных атак беспилотников на порты в Черном море российские зерновые терминалы вынуждены приостанавливать работу, а судовладельцы понесут потери из-за повреждений своих грузовых кораблей.

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