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"Атаки являются неприемлемыми": президент страны НАТО отреагировал на удары РФ вблизи его страны

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Атаки являются неприемлемыми": президент страны НАТО отреагировал на удары РФ вблизи его страны

Президент Румынии отреагировал на удары РФ вблизи его страны. Фото: спикер ОК "Юг" Владислав Назаров

Атаки по портовой инфраструктуре Одесской области президент Румынии назвал "военным преступлением" РФ.

Президент Румынии Клаус Иоганнис прокомментировал российские удары по инфраструктуре на Дунай в Одесской области. Он назвал атаки, происходящие недалеко от его страны, "неприемлемыми".

Об этом оннаписал у себя на странице в Twitter.

"Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунай неподалеку от Румынии неприемлемы. Это военные преступления, и они еще больше влияют на способность Украины передавать свои продукты питанию нуждающимся в мире", — говорится в сообщении президента Румынии.

Напомним, в ночь на 2 августа российские кафиры атаковали беспилотниками Одесскую область. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары. Кроме того, поврежден элеватор с зерном. Как уточнил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, россияне атаковали Измаил.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одесса и область! Вражеские дроны летели непрерывно ЧЕТЫРЕ ЧАСА!

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Дата публикации
Просмотры
861
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