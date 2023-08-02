"Атаки являются неприемлемыми": президент страны НАТО отреагировал на удары РФ вблизи его страны

Президент Румынии Клаус Иоганнис прокомментировал российские удары по инфраструктуре на Дунай в Одесской области. Он назвал атаки, происходящие недалеко от его страны, "неприемлемыми".

Об этом оннаписал у себя на странице в Twitter.

"Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунай неподалеку от Румынии неприемлемы. Это военные преступления, и они еще больше влияют на способность Украины передавать свои продукты питанию нуждающимся в мире", — говорится в сообщении президента Румынии.

Напомним, в ночь на 2 августа российские кафиры атаковали беспилотниками Одесскую область. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары. Кроме того, поврежден элеватор с зерном. Как уточнил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, россияне атаковали Измаил.

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