Атаковали как с воздуха, так и с моря: появилось феерическое видео "бавовны" в Севастополе

В Сети появилось зрелищное видео массированной атаки дронами по оккупированному россиянами Севастополю.

Видео публикуют российские паблики и украинский журналист Юрий Бутусов.

Как видно на кадрах, дроны атаковали захваченный город как из воздуха, так и из моря. Враждебное ПВО маневрирует, пытаясь отразить все атаки. Противовоздушная оборона работала в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

В Минобороны признали, что утром 16 июля Севастополь был атакован якобы беспилотниками. Украинская сторона этого не комментирует.

"Бавовна" в Севастополе: появилось феерическое видео атаки

"Бавовна" в Севастополе

Напомним, к утру, около 4:00, 16 июля во временно оккупированном городе Севастополе раздались звуки взрывов. Оккупационные "власти" традиционно заявили о работе ПВО. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО и флот России отбивают атаку украинских БПЛА на Севастополь.

По его словам, атака была "массированной и продолжительной". Да, якобы над морем сбили один БПЛА и пять подавили. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

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