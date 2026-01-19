- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 2 мин
Атакованная Украиной подлодка РФ: что показали спутниковые снимки порта Новороссийска (фото)
Министерство обороны РФ заявляло об отсутствии повреждений, однако спутниковые кадры говорят о другом.
Украинские подводные дроны нанесли удар по российской дизель-электрической подводной лодке класса 636.3 «Варшавянка», которая является носителем крылатых ракет «Калибр». По данным Службы безопасности Украины, взрыв нанес лодке критические повреждения и фактически вывел ее из строя. На борту находились четыре пусковые установки «Калибров», которыми РФ атакует территорию Украины. Спутниковые снимки от 16 декабря и 19 января свидетельствуют, что подлодка остается на том же месте в порту Новороссийска, где находилась во время атаки.
Радио Свобода ознакомилось со снимками порта.
На фотографиях четко видно повреждение причала, однако прямое попадание дрона в корпус лодки не зафиксировано. Россия утверждает, что подлодка и ее экипаж не получили повреждений.
Ранее российские пропагандистские медиа опубликовали видео лодки, где утверждается, что подлодка выглядит невредимой. Однако на кадрах не показана килевая часть, которая включает руля управления и находилась ближе всего к точке взрыва. Эта часть могла подвергнуться деформации под действием подводной взрывной волны.
Эксперты и российские военные блоггеры отмечают, что удар дрона пришелся именно на критически важные и уязвимые механизмы лодки: гребной винт, вертикальный и горизонтальный руль. Повреждение этих узлов может надолго вывести подводный носитель «Калибров» из эксплуатации.
Отметим, что СБУ сообщила об атаке дронов на нефтедобывающую платформу имени Корчагина компании «Лукойл-Нижневолжскнефть». В результате удара повреждено критически важное оборудование, а производственные процессы временно остановлены.
11 и 12 декабря украинские дроны уже поражали платформы имени Филановского и Корчагина в Каспийском море.
По мнению экспертов, эти события демонстрируют, что украинские подводные дроны способны наносить значительные повреждения критически важным военным объектам, а факт того, что подлодка до сих пор не покинула место стоянки, подчеркивает серьезность поражения.