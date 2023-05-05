Атакой дронов на Кремль пытаются "потопить" Путина: эксперт назвал самую вероятную версию "теракта"

Появление над кремлевской резиденцией Путина дронов должно было показать неспособность российской армии защитить даже величайшую святыню России — Кремль. Устроить диверсию могла "внутренняя фронда".

Такую версию в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, во властных кабинетах Кремля находятся "люди, которые хотят сегодня потопить Путина и они фактически расшатывают трон или сжигают ножки, на которых он стоит".

Именно эта, как называет этих людей Жданов, “внутренняя фронда”, пытается показать обществу, что российская армия настолько деморализована и имеет столь низкое боевое состояние, что не может защитить даже Кремль.

“Причем здесь речь идет именно о состоянии армии, потому что москвичи наблюдают уплотнение противовоздушной обороны. Они сами выкладывали в социальных сетях "Буки", "Торы", которые вокруг Москвы, и С-400, С-300, которые в Москве. Весь мир наблюдал, как поднимали на административные здания тактические противовоздушные комплексы типа "Панцирь-С1". Этот случай фактически разрушает вообще некое представление о вооруженных силах РФ. Это как когда Руст сел на Красной площади и все поняли, что Советский Союз это огромный миф, который можно одолеть просто одномоторным самолетиком. Это тоже самое”, — считает эксперт.

В то же время Олег Жданов считает маловероятным, что атака дронов на Кремль была согласована с Путиным, чтобы на 9 мая реанимировать лозунг: "Вставай, страна огромная". По его мнению, эта атака несет большие имиджевые потери Путину и российской армии.

Кроме того, он полностью отрицает вероятную причастность Украины к запуску беспилотников, атаковавших Кремль.

“Для дрона такого размера такое расстояние [с территории Украины] непреодолимо. Стопроцентно дроны выпускались либо за МКАДом либо где-то совсем близко от Москвы. Я не думаю, что там все дебилы. Потому что такая плотность средств ПВО и ни одно из них не подняло тревоги и не увидело этот дрон. Поэтому я думаю, что была команда не смотреть”, — заметил Жданов.

"Железобетонным" доказательством причастности россиян эксперт назвал видео, на котором видно, что на крыше сидят два человека в ожидании "чуда".

“Видимо, они там сидели с огнетушителями. Даже нет фотографии крыши, которая горела. Кстати, Красная площадь закрыта до 10 мая с 27 апреля. Потому я думаю, что это внутреннее. Посмотрим, к чему это приведет”, – резюмировал он.

Читайте также: