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Атакой дронов на Кремль пытаются "потопить" Путина: эксперт назвал самую вероятную версию "теракта"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Атакой дронов на Кремль пытаются "потопить" Путина: эксперт назвал самую вероятную версию "теракта"

Атака дронов на Кремль несет большие имиджевые потери для Путина и российской армии / Фото: Associated Press

Появившиеся над главной резиденцией президента РФ беспилотники запускали очень близко от Москвы.

Появление над кремлевской резиденцией Путина дронов должно было показать неспособность российской армии защитить даже величайшую святыню России — Кремль. Устроить диверсию могла "внутренняя фронда".

Такую версию в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, во властных кабинетах Кремля находятся "люди, которые хотят сегодня потопить Путина и они фактически расшатывают трон или сжигают ножки, на которых он стоит".

Именно эта, как называет этих людей Жданов, “внутренняя фронда”, пытается показать обществу, что российская армия настолько деморализована и имеет столь низкое боевое состояние, что не может защитить даже Кремль.

“Причем здесь речь идет именно о состоянии армии, потому что москвичи наблюдают уплотнение противовоздушной обороны. Они сами выкладывали в социальных сетях "Буки", "Торы", которые вокруг Москвы, и С-400, С-300, которые в Москве. Весь мир наблюдал, как поднимали на административные здания тактические противовоздушные комплексы типа "Панцирь-С1". Этот случай фактически разрушает вообще некое представление о вооруженных силах РФ. Это как когда Руст сел на Красной площади и все поняли, что Советский Союз это огромный миф, который можно одолеть просто одномоторным самолетиком. Это тоже самое”, — считает эксперт.

В то же время Олег Жданов считает маловероятным, что атака дронов на Кремль была согласована с Путиным, чтобы на 9 мая реанимировать лозунг: "Вставай, страна огромная". По его мнению, эта атака несет большие имиджевые потери Путину и российской армии.

Кроме того, он полностью отрицает вероятную причастность Украины к запуску беспилотников, атаковавших Кремль.

“Для дрона такого размера такое расстояние [с территории Украины] непреодолимо. Стопроцентно дроны выпускались либо за МКАДом либо где-то совсем близко от Москвы. Я не думаю, что там все дебилы. Потому что такая плотность средств ПВО и ни одно из них не подняло тревоги и не увидело этот дрон. Поэтому я думаю, что была команда не смотреть”, — заметил Жданов.

"Железобетонным" доказательством причастности россиян эксперт назвал видео, на котором видно, что на крыше сидят два человека в ожидании "чуда".

“Видимо, они там сидели с огнетушителями. Даже нет фотографии крыши, которая горела. Кстати, Красная площадь закрыта до 10 мая с 27 апреля. Потому я думаю, что это внутреннее. Посмотрим, к чему это приведет”, – резюмировал он.

Напомним, на опубликованном в соцсетях видео атаки неизвестного беспилотника на московский Кремль видно, как два человека лезут на купол Сенатского дворца.

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Дата публикации
Просмотры
118
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