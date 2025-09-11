Последствия атаки дронов на Польшу

Реклама

Залет российских дронов на территорию Польши является частью военных учений России и Белоруссии «Запад-2025».

Об этом в прямом эфире Эспрессо рассказал военный эксперт, директор развития компании Defense Express Валерий Рябых.

«Эта атака выглядела эксклюзивной, в частности потому, что значительное количество применявшихся средств полетели на Польшу как с территории Украины, так и через территорию Беларуси», — отметил он.

Реклама

По словам эксперта, у медиа появились сообщения о том, что якобы именно белорусы предупредили Варшаву об угрозе.

«Также это появилось и в белорусских СМИ, которые благодаря этому сигналу в Польше вовремя приняли необходимые меры», — пояснил Рябых.

«Получается, что безопасность Польши вроде бы зависит от сообщений из Беларуси», — подытожил он и назвал такие заявления нонсенсом.

Эксперт подчеркнул, что массированная ракетно-дроновая атака произошла в период активной подготовки к финальной фазе учений «Запад-2025».

Реклама

«Это означает, что в период с 12 по 16 сентября будут активно приобщаться к этим действиям войска. Уже сейчас учения продолжаются, работают штабы, отрабатываются практические задания», — сказал он.

Рябых считает, что атака по Украине с элементом удара по стране НАТО — сценарий подготовки к активной фазе учений.

Отдельно эксперт объяснил, какие именно дроны могли применяться.

«Несмотря на то, что в западных СМИ говорят о „шахедах“, анализ объективных данных показывает другое. Мы видим, что это были герберы — дроны, которые могут использоваться и как имитаторы, и как ударные, и как разведывательные», — сказал он.

Реклама

В то же время, по его словам, доподлинно неизвестно, какая именно утварь имели эти аппараты.

«Но с большой вероятностью они выполняли разведывательные задачи — тестировали реакцию Польши, страны НАТО на подобные действия», — подчеркнул Рябых.

По словам эксперта, ситуация может свидетельствовать об операции на грани провоцирования силового ответа.

«Сейчас от реакции Польши и союзников по НАТО будет зависеть корректировка дальнейших действий. Это касается и подготовки активной фазы „Запад-2025“, и проведения самих учений», — добавил он.

Реклама

«Соответственно, подразделения могут поставить новые задачи и скорректировать планы использования сил и средств», — подытожил Рябых.

Ранее сообщалось, что Россия может прибегнуть к провокациям на территории Польши или стран Балтии с использованием так называемых «зеленых человечков» без опознавательных знаков, как это было в Крыму в 2014 году.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши оценил реакцию страны на инцидент с российскими дронами как эффективную.