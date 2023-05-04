Атаку беспилотников на Кремль обсудили на закрытой встрече в ЦРУ: что известно

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс провел закрытый брифинг относительно атаки неизвестных беспилотников на Кремль, которую в Москве уже называют "покушением на Путина со стороны Украины".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на присутствовавшего на брифинге главу комитета по разведке Сената США Марка Уорнера.

“У нас все еще нет много информации. По крайней мере, пока у нас нет никаких признаков того, что эта атака организована украинцами”, — сообщил после встречи с директором ЦРУ сенатор.

Отвечая на уточняющий вопрос, исключили ли разведывательные службы США идею о том, что Украина стоит за этой атакой, Уорнер подчеркнул, что еще слишком рано знать наверняка, но нет никаких признаков причастности Украины.

При этом сенатор добавил, что со времени атаки прошло еще не так много времени, чтобы дать определенный ответ на вопрос, кто именно его осуществил.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил в "атаке беспилотниками" на Кремль США. В Белом доме такие обвинения назвали "смешными".

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