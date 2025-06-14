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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2323
Время на прочтение
2 мин

Атаку на Иран можно было предвидеть: обнаружен неожиданный предвестник международных кризисов

Пользователи X считают, что Пентагон «спалился» на массовых заказах пиццы за час до начала израильской атаки на Иран. Аналогичные всплески наблюдались и перед другими международными кризисами.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
доставка пиццы в Пентагон

Массовые заказы пиццы сотрудниками Пентагона свидетельствуют о приближающемся очередном международном кризисе.

Оказывается, путь к международным кризисам может проходить через… пиццерии! Некоторые сообразительные пользователи соцсети X убеждены: когда в районе Пентагона резко увеличивается количество заказов пиццы, стоит ожидать чего-нибудь необычного. Мол, это верный признак того, что сотрудникам Министерства обороны США пришлось задержаться допоздна из-за назревающего международного кризиса.

Об этом пишет германское издание BILD.

Именно такое необычное наблюдение было зафиксировано аккаунтом X под названием Pentagon Pizza Report примерно за час до первых взрывов в Тегеране.

«С 18:59 почти все пиццерии рядом с Пентагоном зафиксировали резкое увеличение активности», — отметили авторы сообщения в соцсети.

Интересно, что даже расположенный вблизи бар оказался необычно пустым, что стало еще одним косвенным признаком напряженной ночи в министерстве.

Издание отмечает, что подобные «пиковые» заказы уже фиксировались раньше. В частности, во время израильской атаки на Иран в прошлом году, а также перед вторжением США в Панаму в 1989 и началом войны в Ираке в 1991 году, наблюдался заметный рост заказов пищи в районе Пентагона.

Дело в том, что хотя на территории Пентагона есть фастфуд, пиццерий там нет. А когда времени мало и все срочно — американцы привыкли заказывать именно пиццу. Так что в следующий раз, когда услышите об ажиотаже в пиццериях возле Пентагона, возможно, стоит внимательно следить за новостями.

Напомним, атака Израиля создает парадокс для Трампа и Путина. Геополитические последствия удара по Ирану осложнили планы Белого дома и оказались выгодны Кремлю.

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Дата публикации
Количество просмотров
2323
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