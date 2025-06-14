Атаку на Иран можно было предвидеть: обнаружен неожиданный предвестник международных кризисов

Массовые заказы пиццы сотрудниками Пентагона свидетельствуют о приближающемся очередном международном кризисе.

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Оказывается, путь к международным кризисам может проходить через… пиццерии! Некоторые сообразительные пользователи соцсети X убеждены: когда в районе Пентагона резко увеличивается количество заказов пиццы, стоит ожидать чего-нибудь необычного. Мол, это верный признак того, что сотрудникам Министерства обороны США пришлось задержаться допоздна из-за назревающего международного кризиса.

Об этом пишет германское издание BILD.

Именно такое необычное наблюдение было зафиксировано аккаунтом X под названием Pentagon Pizza Report примерно за час до первых взрывов в Тегеране.

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«С 18:59 почти все пиццерии рядом с Пентагоном зафиксировали резкое увеличение активности», — отметили авторы сообщения в соцсети.

Интересно, что даже расположенный вблизи бар оказался необычно пустым, что стало еще одним косвенным признаком напряженной ночи в министерстве.

Издание отмечает, что подобные «пиковые» заказы уже фиксировались раньше. В частности, во время израильской атаки на Иран в прошлом году, а также перед вторжением США в Панаму в 1989 и началом войны в Ираке в 1991 году, наблюдался заметный рост заказов пищи в районе Пентагона.

Дело в том, что хотя на территории Пентагона есть фастфуд, пиццерий там нет. А когда времени мало и все срочно — американцы привыкли заказывать именно пиццу. Так что в следующий раз, когда услышите об ажиотаже в пиццериях возле Пентагона, возможно, стоит внимательно следить за новостями.

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