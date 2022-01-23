Атакует все новые и новые органы: ученый назвал симптомы, при которых тест не выявляет COVID-штамм "Омикрон"

Атакует все новые и новые органы: ученый назвал симптомы, при которых тест не выявляет COVID-штамм "Омикрон"

Новый вариант COVID-19 отличается разнообразием симптомов.

Симптомы коронавируса обнаруживаются у всех по-разному. Британский исследователь Тим Спектор заявил, что заражение штаммом "Омикрон" может быть опасно для кишечника. Кроме того, если штамм сопровождается гастроэнтерологической симптоматикой, ПЦР-тест может не выявить наличие вируса в организме человека.

Об этом заявил ученый-эпидемиолог Королевского колледжа Лондона Тимоти Дэвид Спектор, пишет The Sun.

Как рассказывает профессор, "Омикрон" способен поражать разные части тела. По его словам, во время "Омикрона" некоторые пациенты испытывают проблемы со зрением, у них вникает боль в ушах. Кроме того, часто не обходится и без мышечной боли.

Что касается кишечника, то он также может пострадать при заражении этим штаммом коронавируса. Кроме того, если вирус осел в кишечнике, то тестирование путём ПЦР не покажет положительный результат, поскольку во рту и носу частиц вируса не будет.

"Мы знаем, что вирус пытается проникнуть в рот или нос и обнаруживается в дыхательной системе или легких. Но иногда он проникает в кишечник и люди из COVID находят следы вируса в кишечнике, которые могут сохраняться долгое время", — сказал он.

Особое внимание специалист советует уделять таким симптомам, как тошнота, диарея, боли в животе и вздутие, изжога. Согласно данным Цента по контролю за заболеваниями в Соединенных Штатах Америки, кишечные проблемы возникают людей со слабой иммунной системой.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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